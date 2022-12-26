Выяснились подробности убийства заступившегося за девушку жителя Саранска

25 декабря в Саранске возбудили уголовное дело об убийстве 41-летнего Владимира Левина. По словам родных, все произошло из-за желания погибшего заступиться за девушку в баре. Подозреваемого уже задержали. Подробнее – в материале Москвы 24.

Убили на "стрелке"

Житель Саранска Владимир Левин поссорился с 28-летним мужчиной в одном из баров в ночь на 24 декабря. По предварительным данным, конфликт начался после того, как Левин заступился за девушку. До этого мужчины не были знакомы, рассказали в следственном управлении СК по Республике Мордовия. В итоге было решено выяснить отношения на следующий день: на встречу в один из дворов на улице Гагарина мужчины приехали вместе с друзьями.

Сам момент убийства Левина попал на видео: он пытался отбиться бутылкой от своего оппонента, который размахивал ножом. От удара в область сердца он упал, после чего компания с нападавшим села в автомобиль и уехала. От полученных травм Левин погиб на месте.

Подозреваемого удалось оперативно задержать – он прятался в квартире у своей знакомой, сообщили в региональном управлении МВД. Там добавили, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Левин был одним из основоположников гонок на велосипедах BMX в России. Он первым в стране выполнил норматив мастера спорта по этой дисциплине. Мужчина неоднократно выигрывал первенства и Кубки России. В Федерации велосипедного спорта РФ принесли соболезнования в связи с гибелью Левина, в одном из профильных сообществ начался сбор средств его семье.





Павел Костюков главный тренер сборной России по велоспорту-ВМХ Мы выражаем соболезнования семье, близким, коллегам Владимира. Сложно поверить в то, что его больше нет с нами.

Мужчину похоронили 26 декабря. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок. В одном из городских сообществ в соцсетях появились снимки, как десятки людей оставляют цветы на месте гибели.

"Вышли поговорить"

Фото: СУ СК РФ по Республике Мордовия

Подробности конфликта рассказал брат погибшего, сообщает газета "Известия". По его словам, в баре погибший вместе с другом общался с двумя девушками. В какой-то момент в заведении появился мужчина, который накинулся на их собеседниц.





брат погибшего жителя Саранска Заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А тот говорит, мол я бывший муж. И брат с этим бывшим мужем вышли поговорить.

После этого мужчины обменялись телефонами и договорились разобраться днем. Собеседник издания отметил, что, пока самого Левина еще не было на месте встречи, его друзья уже успели подраться с товарищами подозреваемого. Кроме того, в потасовке знакомому погибшего ножом ранили руку.

"Брат туда прибежал уже на подмогу. У них там драка произошла. А вот тот человек, который был с ножом, – это был не тот, с кем брат разговаривал в баре. Это либо его друг, либо кто-то такой", – сказал он.





Антон брат погибшего жителя Саранска У убийцы конфликта с моим братом не было никакого. Видимо, он решил за своего дружбанца заступиться.

По данным местных СМИ, в убийстве подозревают жителя города по имени Роман. Мужчина работает водителем такси, на место драки он приехал на автомобиле с символикой одного из агрегаторов, сообщили "Известия Мордовии". При этом свою причастность к преступлению Роман якобы отрицает.

В свою очередь, жена погибшего рассказала "360", что ее супруг уже виделся с подозреваемым до драки.



"За друзей он всегда был горой. С этим человеком он раньше виделся, делал замечание за недостойное поведение в общественном месте. Сделал замечание еще раз и закончилось тем, чем закончилось", – сказала она.



По словам девушки, у Владимира было много друзей и его гибель – огромная утрата не только для семьи, но и для отечественного спорта.