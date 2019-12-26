Общественники призвали чаще проверять, как в России владельцы оружия хранят его

В Приморском крае мальчик случайно выстрелил из ружья в свою 4-летнюю сестру. От тяжелого ранения девочка скончалась на месте. По предварительным данным, ЧП произошло в тот момент, когда с детьми не было взрослых. Разбираемся, почему произошла трагедия, а также можно ли было ее предотвратить.

Случайный выстрел

ЧП произошло 25 декабря в квартире дома одного из районов Приморского края. Здесь правоохранители обнаружили тело 4-летнего ребенка с огнестрельным ранением. По данным следователей, в девочку случайно выстрелил ее несовершеннолетний старший брат, который играл с охотничьим ружьем. Согласно предварительной информации, оружие без присмотра было оставлено отцом детей. При этом источник сообщает, что охотничье ружье не было зарегистрировано на кого-либо из членов семьи.

Региональное следственное управление уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также следствие даст оценку небрежному хранению оружия. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева пояснила, что застрелившему родную сестру мальчику окажут психологическую помощь.





Ирина Медведева уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Основная версия случившегося – это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала.

"Сейчас, пока идет следствие, единственная помощь, которую мы можем оказать, – это психологическая помощь мальчику, который очень любил свою сестру", – сказала она.





Подобные трагические случаи, к сожалению, не единичны. Так, в 2017 году в Саратовской области 6-летний мальчик нашел хранившееся в доме ружье, из которого во время игры выстрелил в свою сестру. Она скончалась. А в 2016 году ЧП произошло в Краснодарском крае. Тогда двенадцатилетний мальчик при неосторожном обращении с оружием случайно выстрелил в свою шестилетнюю сестру, когда дети вместе с отцом возвращались с охоты. Пуля попала прямо в грудь ребенка. Отец немедленно доставил дочку в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Детям не игрушка

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, что в России для владельцев оружия действуют строгие правила по его хранению.

"Это сертифицированный для хранения оружия сейф, который заперт, и ключи, которые не должны мотаться где попало. Доступ посторонних лиц к оружию должен быть исключен, а посторонними являются все, кроме самого владельца. Оружие при хранении должно быть разряженным и, более того, находиться отдельно от патронов. Как правило, оружейный сейф имеет два отсека – для боеприпасов и для ствола. Кроме того, если в семье несколько владельцев оружия, то у каждого должен быть свой сейф", – подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, у человека должна быть действующая лицензия. А у тех, кто использует оружие для охоты, также охотничий билет. Причем лицензия обновляется раз в пять лет, а охотничий билет выдается бессрочно, добавил Гринин.

Собеседник Москвы 24 отметил: для того чтобы предотвратить подобные случаи, нужно ограничить доступ к оружию для посторонних, а также пояснять детям, что это не игрушка.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если у вас в доме есть оружие, то надо объяснять ребенку, что это такое, насколько это опасно. Необязательно, что в будущем он станет фанатом оружия, просто будет понимать, что есть такой предмет, который может быть опасен.

"Надо понимать, что оружие не единственный предмет, который представляет для ребенка опасность, в доме также есть кухонные ножи, молотки, электрические розетки. Тем не менее это предмет ответственности взрослых", – подчеркнул эксперт.



В свою очередь, руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов пояснил Москве 24, что нужно ужесточать контроль за владельцами огнестрельного оружия.

"Я призываю участковых уполномоченных и Росгвардию, чтобы они проверяли правильность хранения огнестрельного оружия. На данный момент проверка хранения происходит только в момент получения разрешения на приобретение. Есть смысл в том, чтобы хотя бы раз в три года владельцев проверяли или они сами подтверждали, что действительно есть места для хранения, есть сейфы, что они не заржавели, не сломались", – пояснил эксперт.





Дмитрий Курдесов руководитель общественного движения "За безопасность" Оружие создано, чтобы убивать, и владельцы должны чувствовать эту ответственность, чтобы была неотвратимость наказания. А в случае если из-за халатности взрослого происходят такие трагические случаи, то надо лишать разрешения на ношение пожизненно.

При этом, по словам Курдесова, говорить о том, что из дома надо убирать любое оружие, преждевременно.

"Оружие должно быть под охраной. Нельзя хранить его в гараже или на даче, где его могут украсть. Вы всегда должны знать, что оружейный сейф закрыт и никто не сможет его открыть, кроме вас", – заключил собеседник Москвы 24.