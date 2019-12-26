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Происшествия

26 декабря, 18:28

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Общественники призвали чаще проверять, как в России владельцы оружия хранят его

Случайный выстрел: безопасно ли хранить дома оружие
происшествия безопасность

В Приморском крае мальчик случайно выстрелил из ружья в свою 4-летнюю сестру. От тяжелого ранения девочка скончалась на месте. По предварительным данным, ЧП произошло в тот момент, когда с детьми не было взрослых. Разбираемся, почему произошла трагедия, а также можно ли было ее предотвратить.

Случайный выстрел

Фото: depositphotos/vkarafill

ЧП произошло 25 декабря в квартире дома одного из районов Приморского края. Здесь правоохранители обнаружили тело 4-летнего ребенка с огнестрельным ранением. По данным следователей, в девочку случайно выстрелил ее несовершеннолетний старший брат, который играл с охотничьим ружьем. Согласно предварительной информации, оружие без присмотра было оставлено отцом детей. При этом источник сообщает, что охотничье ружье не было зарегистрировано на кого-либо из членов семьи.

Региональное следственное управление уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также следствие даст оценку небрежному хранению оружия. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева пояснила, что застрелившему родную сестру мальчику окажут психологическую помощь.

Основная версия случившегося – это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала.
Ирина Медведева
уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае

"Сейчас, пока идет следствие, единственная помощь, которую мы можем оказать, – это психологическая помощь мальчику, который очень любил свою сестру", – сказала она.

Подобные трагические случаи, к сожалению, не единичны. Так, в 2017 году в Саратовской области 6-летний мальчик нашел хранившееся в доме ружье, из которого во время игры выстрелил в свою сестру. Она скончалась. А в 2016 году ЧП произошло в Краснодарском крае. Тогда двенадцатилетний мальчик при неосторожном обращении с оружием случайно выстрелил в свою шестилетнюю сестру, когда дети вместе с отцом возвращались с охоты. Пуля попала прямо в грудь ребенка. Отец немедленно доставил дочку в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Детям не игрушка

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, что в России для владельцев оружия действуют строгие правила по его хранению.

"Это сертифицированный для хранения оружия сейф, который заперт, и ключи, которые не должны мотаться где попало. Доступ посторонних лиц к оружию должен быть исключен, а посторонними являются все, кроме самого владельца. Оружие при хранении должно быть разряженным и, более того, находиться отдельно от патронов. Как правило, оружейный сейф имеет два отсека – для боеприпасов и для ствола. Кроме того, если в семье несколько владельцев оружия, то у каждого должен быть свой сейф", – подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, у человека должна быть действующая лицензия. А у тех, кто использует оружие для охоты, также охотничий билет. Причем лицензия обновляется раз в пять лет, а охотничий билет выдается бессрочно, добавил Гринин.

Собеседник Москвы 24 отметил: для того чтобы предотвратить подобные случаи, нужно ограничить доступ к оружию для посторонних, а также пояснять детям, что это не игрушка.

Если у вас в доме есть оружие, то надо объяснять ребенку, что это такое, насколько это опасно. Необязательно, что в будущем он станет фанатом оружия, просто будет понимать, что есть такой предмет, который может быть опасен.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

"Надо понимать, что оружие не единственный предмет, который представляет для ребенка опасность, в доме также есть кухонные ножи, молотки, электрические розетки. Тем не менее это предмет ответственности взрослых", – подчеркнул эксперт.

Фото: depositphotos/vectorass

В свою очередь, руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов пояснил Москве 24, что нужно ужесточать контроль за владельцами огнестрельного оружия.

"Я призываю участковых уполномоченных и Росгвардию, чтобы они проверяли правильность хранения огнестрельного оружия. На данный момент проверка хранения происходит только в момент получения разрешения на приобретение. Есть смысл в том, чтобы хотя бы раз в три года владельцев проверяли или они сами подтверждали, что действительно есть места для хранения, есть сейфы, что они не заржавели, не сломались", – пояснил эксперт.

Оружие создано, чтобы убивать, и владельцы должны чувствовать эту ответственность, чтобы была неотвратимость наказания. А в случае если из-за халатности взрослого происходят такие трагические случаи, то надо лишать разрешения на ношение пожизненно.
Дмитрий Курдесов
руководитель общественного движения "За безопасность"

При этом, по словам Курдесова, говорить о том, что из дома надо убирать любое оружие, преждевременно.

"Оружие должно быть под охраной. Нельзя хранить его в гараже или на даче, где его могут украсть. Вы всегда должны знать, что оружейный сейф закрыт и никто не сможет его открыть, кроме вас", – заключил собеседник Москвы 24.

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