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25 июня 2017, 08:27

Происшествия

Мальчик случайно застрелил свою сестру из ружья в Саратовской области

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 4-летней девочки от огнестрельного ранения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Инцидент произошел в городе Вольске. По данным следователей, 6-летний мальчик нашел хранившееся в доме ружье, из которого произвел выстрел во время игры, попав в свою сестру.

На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

происшествия Саратовская область гибель детей огнестрельное ранение
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