Соседи рассказали о предполагаемом убийце двух мужчин в Подмосковье

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек в Павловском Посаде. После нескольких дней розыска он сам явился в прокуратуру. Соседи утверждают, что у него дома нашли "расстрельный список" местных жителей, с которыми мужчина хотел расправиться. Подробнее – в материале Москвы 24.

Фото: прокуратура Московской области

Убил и скрылся

Тела двух мужчин 58 и 60 лет с огнестрельными ранениями нашли в Подмосковье 23 июля. Один убитый лежал на проселочной дороге от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго обнаружили на участке дома в деревне Власово.

Полиция объявила в розыск страдающего шизофренией местного жителя Игоря Кружкова: мужчина был одет в камуфляж и вооружен обрезом охотничьего ружья. Поиски продолжались не одни сутки: задержали его только 26 июля. Причем мужчина явился сам и написал явку с повинной.





из сообщения прокуратуры Московской области Подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления.

Также ведомство опубликовало видео, на котором подозреваемого в наручниках и в сопровождении полицейских увозят на автомобиле ГУ МВД России по Московской области. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

"Шапочку из фольги носить начал"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

По данным телеграм-канала Mash, убитые мужчины были местными егерями. Подозреваемый мог решиться на преступление после того, как они лишили его возможности охотиться. Недавно Кружков попал в психбольницу из-за пристрастия к алкоголю и неадекватного поведения. Врачи диагностировали у него шизофрению, что лишило его права владеть оружием и заниматься любимой охотой. За это Крючков обещал отомстить всем после выписки, утверждает источник.

Кружков мог готовиться к убийству заранее. Для этого он за две недели до происшествия якобы закупился продуктами и амуницией. Откуда у душевно больного человека оказалось оружие, пока неизвестно. По одной из версий, обрез ружья мог храниться в тайнике.

Планам мужчины не помешали даже хорошие в прошлом отношения с одним из убитых, сообщает РЕН ТВ. Когда у Крючкова не было проблем со здоровьем, они дружили и вместе работали.

Пока предполагаемого преступника искали, местные жители боялись выйти на улицу. В деревне Власово ходят слухи, что у Кружкова дома был "расстрельный список" с именами жертв. Местные утверждают, что двое убитых мужчин тоже в нем были.

По словам одного из жителей, раньше все знали Кружкова как адекватного человека. Он вел здоровый образ жизни и трудился на рейсовом автобусе. В какой-то момент с ним начали происходить необъяснимые вещи.





житель деревни Власово о подозреваемом в убийстве двух мужчин в Подмосковье Лет семь назад что-то с ним произошло, решил, что соседи его какими-то волнами облучают, шапочку из фольги носить начал. Постепенно отношения с соседями у него портились, все чаще ругался с людьми. Потом во время одного из конфликтов он схватился за ружье.

Другая жительница рассказала, что, после того как Кружков угрожал оружием, его забрали в психиатрическую больницу. Ружье у мужчины тогда отобрали.

"Но он бахвалился: мол, у меня много чего еще прикопано. Как его выпустили, нелюдимый стал. Нигде на работал, ни с кем не общался – даже с сыном своим, который в нашей же деревне живет. Должен был на учете состоять, но ни разу не видела, чтобы его кто-то проверял", – поделилась женщина.

Соседи мужчины схожего мнения о нем. По их словам, когда с Крючковым здоровались, он мог плюнуть в их сторону и молча пойти дальше.