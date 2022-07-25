Правоохранители объявили в розыск подозреваемого в убийстве двух человек в Подмосковье

18:01
Фото: 50.мвд.рф
Полиция объявила в розыск Игоря Кружкова, причастного к убийству двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МВД РФ.
Отмечается, что разыскиваемый житель городского округа Павловский Посад 1969 года рождения.
"Приметы разыскиваемого: на вид 55–60 лет, рост 180–185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные черного цвета, на момент совершения преступления был одет в камуфляжную форму, при себе имел рюкзак темного цвета, вооружен", – говорится в сообщении.
По данным МВД, на мужчине были спортивные штаны черного цвета с белыми полосками по бокам, камуфляжная футболка, кепка-панама бежевого цвета, а на ногах резиновые черные сапоги.
При получении какой-либо информации нужно обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить об этом по телефонам: 112, +7 (495) 609-49-71, 609-77-06, +7 (496) 432-33-75.
Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения. Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.
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