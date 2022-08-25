Юристы рассказали, кого накажут после драки с участием блогера Асхаба Тамаева

В Махачкале избили популярного ММА-блогера Асхаба Тамаева. Потасовка произошла из-за того, что он неправильно припарковал свой автомобиль. Кадры с дракой быстро распространились в соцсетях. Рассказываем подробности и выясняем, что грозит обидчику блогера, а также могут ли наказать его самого.



Неожиданный удар

Фото: youtube.com/Асхаб Тамаев

Драка с участием ММА-блогера Асхаба Тамаева произошла рядом с одним из торговых центров в Махачкале. На распространившемся в Сети ролике видно, что его обступили мужчины, беседа ведется на повышенных тонах. Затем один из них наносит удар по лицу Тамаева. Блогер теряет равновесие и падает.

В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что конфликт произошел 24 августа. "28-летний житель Махачкалы в ходе возникшего скандала нанес побои 21-летнему жителю Москвы. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в ведомстве.





пресс-служба МВД Дагестана По факту нанесения побоев отделом дознания ОП по Ленинскому району Махачкалы собран материал для принятия процессуального решения.

После инцидента блогер записал видеообращение, в котором раскрыл подробности конфликта. Тамаев уточнил, что взялся за камеру сразу по возвращении из больницы, где ему диагностировали три перелома костей лица. В итоге блогеру пришлось делать операцию. Он пояснил, что заехал в торговый центр, чтобы купить себе вещи.

"На парковке не было места, и, получается, я поставил машину и перекрыл две машины, я думал, быстро забегу, куплю себе штаны, футболку и выйду", – отметил Тамаев.

Вскоре охранник ТЦ предупредил блогера, что его машина мешает проезду, после чего тот сразу же пошел ее отгонять. Тамаев утверждает, что не успел добежать до авто, как его остановил парень и стал в грубой форме выяснять отношения из-за неправильной парковки. Позднее к нему присоединились еще двое. Попытки блогера извиниться не успокоили недовольных. Тамаев признался, что не ожидал удара от своего оппонента.





Асхаб Тамаев блогер Я пропустил пару хороших ударов. У меня конкретно кровь пошла, я не понял, что случилось. Я в шоке, что взрослые пацаны старше меня нападают толпой, а не разбираются один на один. Тем более я сказал: "Извини меня, что машину так поставил".

По словам блогера, агрессор узнал его и просто "хотел выпендриться перед друзьями". В итоге на место конфликта приехала полиция и попросила Тамаева написать заявление. "Я сказал, что заявление писать не буду, я не хочу, отпустите меня, мне надо домой, я хочу переодеться и мне это не нужно", – уточнил он.

По данным РЕН ТВ, блогер все же написал заявление, но в нем попросил прекратить разбирательство по факту потасовки. Вместе с тем сам Тамаев в видеообращении заявил, что планирует отомстить своему обидчику. Блогер пояснил, что если бы драка произошла один на один, то он бы не обижался, однако нападение толпой задевает мужское достоинство. "Пока он не извинится на коленях, пока он не получит то, что я получил, я его прощать не буду", – подчеркнул Тамаев.



Кого накажут?

Фото: youtube.com/Асхаб Тамаев

Если подтвердится информация, что у блогера есть переломы лицевых костей, это как минимум подпадает под статью Уголовного кодекса об умышленном причинении легкого вреда здоровью, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист Это достаточно серьезно. Поэтому может быть вынесено процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении человека, который причинил умышленный вред здоровью.

"При этом если блогера просто побили и там нет никаких повреждений, то это может быть статья Уголовного кодекса "Побои" из хулиганских побуждений", – отметила эксперт.

Так как это нетяжкие статьи, разбирательства в деле могут быть прекращены за примирением сторон, добавила юрист. "Здесь будут смотреть, какие кости повреждены, есть ли утрата трудоспособности. Но я так думаю, что раз блогер записывает видео, значит, он может говорить. Значит, у него нет серьезного вреда здоровью. В целом вред здоровью определяет судебно-медицинская экспертиза. После нее правоохранители будут смотреть, возможно ли здесь примирение", – уточнила Ярмуш.

Если хулиганские побуждения не докажут, ударившему блогера мужчине может грозить административная ответственность по статье о побоях, считает специалист. При этом самого Тамаева за слова о мести обидчику не накажут, предположила она.





Мария Ярмуш юрист Дело об угрозе убийством возбуждается только в том случае, если у жертвы реально существовала возможность почувствовать, что ее сейчас могут лишить жизни. А если это разговор по телефону или какой-то ролик, мало ли, кто кому чего говорит.

Кроме того, отомстить человеку можно способами, которые не запрещены законом, подчеркнула Ярмуш. В данном случае оснований для возбуждения дела на Тамаева нет, заключила специалист.

В свою очередь, юрист Али Алиев в беседе с Москвой 24 предположил, что блогера могут оштрафовать за неправильную парковку. "За неправильную парковку владельца транспортного средства ждет административное наказание в виде штрафа, ему будет предъявлен счет на оплату. В регионе размер штрафа составляет 1 000 рублей", – объяснил он.

Что касается угроз со стороны блогера, в данном случае это публичное заявление, отмечает Алиев. Однако его будут рассматривать лишь в том случае, если что-то произойдет с человеком, которому они были адресованы, заключил юрист.