Юрист рассказала, накажут ли сына экс-министра из Чувашии, откусившего голову лягушке

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина 24 ноября подала в отставку на фоне скандала с ее сыном. Ранее в соцсетях распространились ролики, на которых школьник поедает сырое мясо и откусывает лягушке голову. По данным СМИ, он якобы также угрожал расправиться с учениками одной из чебоксарских школ, где сам обучается. Рассказываем подробности и выясняем, может ли грозить подростку наказание за шокирующие видео.



"Он хотел привлечь внимание"

Кристина Майнина. Фото: digital.cap.ru

В телеграм-каналах распространились ролики, на которых, предположительно, запечатлен 17-летний сын главы Минцифры Чувашии Кристины Майниной. На кадрах видно, как подросток ест сырое мясо и откусывает голову лягушке. Одно из видео он сопроводил признанием, что ему нравится запах крови.

"Сегодня впервые попробовал обмазать лицо кровью. Я и раньше хотел, да крови не было. А сегодня в банке с мясом натекла пара чайных ложек. Вот ими и умылся. Ощущение не очень. Кровь засохла и стянула мое личико, но цвет нравится и запах. В глаз попало, щипало", – написал подросток.

По данным СМИ, пугающие послания он выложил в телеграм-канале одной из чебоксарских школ, где обучается сам. Со слов родителей и учеников, в публикациях якобы также содержались угрозы нападения с оружием на учебное заведение. Более того, предположительно, в своих соцсетях школьник начал отсчитывать дни до расправы. Сообщалось, что в квартире, где он проживает, прошли обыски. На месте оперативники якобы обнаружили столовые приборы и кружку со свастикой.

На фоне разгоревшегося скандала глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина 23 ноября прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг ее сына. "Сообщения о том, что он планировал совершить преступление, не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город – смену места жительства он воспринял болезненно", – написала она в своих соцсетях.





Кристина Майнина глава Минцифры Чувашии Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, и это, конечно, мое упущение.

Майнина добавила, что многие, в том числе друзья и одноклассники, знают ее сына как доброго и отзывчивого молодого человека. Она также отметила, что их семья взаимодействует с правоохранителями. "Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто", – подчеркнула Майнина.

На следующий день, 24 ноября, она сообщила, что покидает пост главы Минцифры Чувашии. "Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона", – пояснила свой поступок Майнина.



"Ни с кем не общался, друзей не завел"

Здание гимназии. Фото: gym5cheb.ru

Мать одной из учениц школы, где обучается сын Майниной, рассказала в соцсетях, что сочувствует ему, однако безопасность дочери и собственное спокойствие ей важнее.

"Мальчика, конечно, очень жалко, и много вопросов к его родителям, как можно было довести ребенка до подобных интересов. За эти несколько дней успела узнать и от других родителей, и от детей гимназии, что он, оказывается, распивал алкоголь в школе ранее. Говорят, еще в сентябре родителям рекомендовали "присмотреть за ребенком", – написала она.





мать одной из учениц школы в Чебоксарах У меня глаз уже дергается, не сплю нормально два дня, а дочь боится в школу идти.

Бывшая одноклассница охарактеризовала сына Майниной как довольно тихого и замкнутого, сообщает "Газета.ру".

"Говорил не особо много, кажется, ни с кем не общался, друзей не завел, всегда был один. Насчет ментальных проблем не знаю, я тогда думала, что он просто очень стеснительный", – уточнила она.

Девушка добавила, что в прошлом году парень перевелся в другое учебное заведение, при этом у них в школе у подростка не было проблем с педагогами. "Хулиганом он не был, иногда учителя даже хвалили", – сказала она.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова сообщила, что взяла ситуацию на контроль.

"Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, способствовавшие беспокойству родителей МАОУ "Гимназия № 5" города Чебоксары. Педагоги и психологи школы ведут разъяснительную работу с учащимися и родителями. Образовательный процесс идет в штатном режиме, в школе созданы безопасные условия для учебного процесса", – говорится на сайте омбудсмена.



Ничего преступного?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 рассказала, что не усматривает в действиях подростка признаков ни уголовного, ни административного преступления.





Елена Пономарева юрист Демонстрация им бравады в интернете не является ни покушением, ни приготовлением к совершению убийства. Тем более что в ходе обыска, как утверждается, никаких предметов оружия, видимо, у него не было обнаружено. Это говорит о том, что его поведение носило лишь характер словесных угроз.

При этом, если бы угрозы со стороны парня были сформулированы четко и носили более реальный характер, ему могло бы грозить преследование по статье за приготовление к покушению на убийство, отметила юрист.

Пономарева добавила, что за хранение дома чашки и столовых приборов с нацистскими символами семье также ничего не будет. Главное, чтобы молодой человек не планировал каким-то образом распространять эти предметы.

Вместе с тем юрист не исключает, что подростка могут поставить на профилактический учет. "Юношу, скорее всего, теперь поставят на профилактический учет. Соберется комиссия по делам несовершеннолетних, которая будет направлена на его социальную адаптацию", – полагает Пономарева.

По ее словам, комиссия может, например, дать рекомендации, чтобы подросток прошел курс терапии у психолога.

