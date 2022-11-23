Министр из Чувашии объяснила угрозы ее сына устроить в школе расправу

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Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина заявила, что ее сын, угрожая одноклассникам расправой, не планировал совершать преступление. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, и это, конечно, мое упущение", – заявила чиновница.

Майнина отметила, что на психологическое состояние сына повлиял переезд из Сыктывкара в Чебоксары. При этом она заявила, что друзья и одноклассники подростка знают его как доброго и отзывчивого человека.

Министр цифрового развития Чувашии добавила, что семья сотрудничает с правоохранителями, разъяснительную работу ведут психологи. Чиновница также попросила воздержаться от травли ее сына.

Психолог гимназии № 5 в Чебоксарах ранее рассказала, что сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной не был буйным. При этом сами дети якобы называли его странным.

Ранее десятиклассник опубликовал несколько видеороликов. В них он ест сырое мясо и угрожает расправой одноклассникам. В квартире, где проживает десятиклассник, были найдены чашка и столовые приборы с нацисткой символикой. Кроме того, среди вещей была книга Эдуарда Лимонова.

В конце октября администрация города Волжского в Волгоградской области сообщила, что в здание местной школы № 6 с ножом ворвался бывший ученик. Выпускника сумел задержать вахтер.

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