Угрозы шумным соседям могут привести к тюремному заключению – адвокат

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Адвокат Лев Тропин посоветовал не угрожать шумным соседям физической расправой, поскольку это может привести к уголовному преследованию. Об этом сообщает News.ru.

"...если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет", – заявил юрист.

По словам Тропина, правильным решением будет обратиться в полицию. Кроме того, можно подать жалобу в управляющую организацию или суд.

Ранее управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин заявил, что в некоторых случаях представители различных структур могут лишь попросить совершить визит и осмотр, а в других они имеют право зайти на личную территорию против воли собственника.

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