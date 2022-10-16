Юрист назвал случаи, когда в квартиру могут прийти с проверкой без согласия собственника

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим

В некоторых случаях представители различных структур могут лишь попросить совершить визит и осмотр, а в других они имеют право зайти на личную территорию против воли собственника. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция Права" Егора Редина.

Нанести визит могут коммунальные службы для проверки оборудования или для проведения критического ремонта. Однако они могут лишь потребовать входа, но проникать в квартиру против воли не имеют права.

Представители Федеральной налоговой службы могут прийти с проверкой к собственнику, если он ведет предпринимательскую деятельность на дому. Юрист отметил, что о такой проверке нужно уведомлять заранее.

Полицейские могут входить в квартиру или дома лишь при наличии постановления или угрозы, например, если внутри слышен шум применения насильственных действий.

"Если речь идет о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен", – пояснил Редин.

Юрист отметил, что собственник вправе отказать полицейским во входе, если у них отсутствует постановление на обыск. В противном же случае правоохранители могут применить силу для осмотра помещения.

Если говорить о других органах, то человек может не пускать их внутрь, однако в последующем суд или другие структуры интерпретируют это как косвенное подтверждение позиции оппонента.

"Еще один вариант ответственности – гражданская. Например, если не пустить сотрудника коммунальной службы, и это приведет к прорыву водопроводных труб, вина будет возложена на жильца, а не на обслуживающую компанию", – сказал Редин.

Юрист напомнил, что причиной проведения проверки могут послужить жалобы соседей или иных заинтересованных лиц.

Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, что владельцу машины следует прислать доверенность на нее кому-нибудь из родственников, чтобы брошенный на границе автомобиль не изъяли в пользу государства. Юрист также напомнил, что лишиться брошенной машины можно не только в случае изъятия ее государством: так, по закону автомобиль может присвоить себе другой человек, если в течение шести месяцев после подачи заявления в полицию не нашелся его владелец.



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