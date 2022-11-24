Министр из Чувашии, чей сын угрожал одноклассникам расправой, ушла в отставку

Фото: digital.cap.ru

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина, чей сын угрожал расправой своим одноклассникам, покинула свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале.

"Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. Для команды правительства республики – это, безусловно, потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле", – написал он.

Николаев отметил, что Майнина приняла такое решение, чтобы сохранить репутацию правительства Чувашии, а также уделять больше внимания сыну и семье. Кроме того, глава региона отметил вклад министра в развитие республики и пожелал ей успехов.

Ранее десятиклассник опубликовал несколько видеороликов. В них он ест сырое мясо и угрожает расправой одноклассникам. В квартире, где проживает молодой человек, были найдены чашка и столовые приборы с нацисткой символикой.

Мать школьника и министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина, комментируя эти факты, заверила, что ее сын не планировал совершать преступление. По ее словам, десятиклассник "хотел привлечь к себе внимание", поскольку испытал стресс при переезде в другой город.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!