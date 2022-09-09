В Екатеринбурге учитель угрожал школьникам побоями

12:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Екатеринбурге опоздавший на урок учитель биологии одной из местных школ угрожал детям побоями из-за плохого поведения. Об этом сообщает портал e1.ru.
Угрозы педагога ученики записали на диктофон. Они же рассказали, что учитель взбесился из-за того, что те шумели, пока его не было в классе.
"Я не буду сейчас ничего говорить дальше. <...> Если у вас мальчиков много, это не значит, что вам все можно. Довольны, эти ржут. Че старшаки говорят – это уже другое. Я их хотя бы бить могу, и мне ничего за это не будет. А если и будет, так мы все живем рядом. Темная улица – она никого не спрячет", – сказал преподаватель.
Он также предложил детям обратиться в суд, если те считают, что нарушаются их права, а также отметил, что судился уже семь раз, поэтому за свои права бороться умеет.
Отмечается, что узнавшие о случившемся родители учеников стали возмущаться в школьном чате, в итоге классный руководитель посоветовала им написать заявление на имя директора, а позже сообщила, что заменить учителя биологии школе некем. Также классрук отметила, что педагог извинится перед ребятами за свое поведение и что ему будет сделан выговор.
Известно, что после инцидента в пятницу в школу приехала комиссия районного управления образования Екатеринбурга.
Ранее в Перми отстранили от работы преподавателя физики, которая пожелала школьникам сгореть. Инцидент произошел во время эвакуации образовательного учреждения из-за срабатывания пожарной сигнализации. В этот момент женщину снимали на видео ученики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: