В Екатеринбурге учитель угрожал школьникам побоями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Екатеринбурге опоздавший на урок учитель биологии одной из местных школ угрожал детям побоями из-за плохого поведения. Об этом сообщает портал e1.ru.

Угрозы педагога ученики записали на диктофон. Они же рассказали, что учитель взбесился из-за того, что те шумели, пока его не было в классе.

"Я не буду сейчас ничего говорить дальше. <...> Если у вас мальчиков много, это не значит, что вам все можно. Довольны, эти ржут. Че старшаки говорят – это уже другое. Я их хотя бы бить могу, и мне ничего за это не будет. А если и будет, так мы все живем рядом. Темная улица – она никого не спрячет", – сказал преподаватель.

Он также предложил детям обратиться в суд, если те считают, что нарушаются их права, а также отметил, что судился уже семь раз, поэтому за свои права бороться умеет.

Отмечается, что узнавшие о случившемся родители учеников стали возмущаться в школьном чате, в итоге классный руководитель посоветовала им написать заявление на имя директора, а позже сообщила, что заменить учителя биологии школе некем. Также классрук отметила, что педагог извинится перед ребятами за свое поведение и что ему будет сделан выговор.

Известно, что после инцидента в пятницу в школу приехала комиссия районного управления образования Екатеринбурга.

Ранее в Перми отстранили от работы преподавателя физики, которая пожелала школьникам сгореть. Инцидент произошел во время эвакуации образовательного учреждения из-за срабатывания пожарной сигнализации. В этот момент женщину снимали на видео ученики.

