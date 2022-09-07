Ученица рассказала о директоре школы, где мальчика нашли под окнами после беседы с ней

17:37
Фото: телеграм-канал "Будни гимназии 40"
Ученика краснодарской гимназии нашли под окнами школы после беседы с директором из-за курения вейпа в туалете, сообщает "Газета.ру".
Одна из учениц учреждения рассказала, что директор гимназии жестко разговаривает с учениками, а многие учителя из-за нее уволились. По мнению девочки, директор у них строгая и иногда не понимает, что делает.
Также она привела подробности инцидента с одноклассником. По словам девочки, учащегося поймали за вейп и повели к директору.
"Никто не знает, что наговорила ему директор. Пока один класс заходил, второй выходил. И в то время он подошел к окну со словами: "Зачем меня вообще тогда рожали", – рассказала ученица.
Она хорошо отозвалась о мальчике, добавив, что он из многодетной семьи.
По информации одного из телеграм-каналов, девятиклассника поймали за курением вейпа в туалете гимназии № 40. Во время воспитательной беседы он пообещал директору больше не курить на территории школы и написал объяснительную.
Спустя некоторое время мальчика нашли под окнами школы с перелом таза и голеностопа, а также закрытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее врач поделился способами сохранить зрение школьника во время учебы. Доктор посоветовал ребятам соблюдать режим дня и много гулять на свежем воздухе. Офтальмолог порекомендовал не пренебрегать установленными рекомендациями по чтению книг.
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