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Происшествия

17:37

Ученица рассказала о директоре школы, где мальчика нашли под окнами после беседы с ней

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал "Будни гимназии 40"

Ученика краснодарской гимназии нашли под окнами школы после беседы с директором из-за курения вейпа в туалете, сообщает "Газета.ру".

Одна из учениц учреждения рассказала, что директор гимназии жестко разговаривает с учениками, а многие учителя из-за нее уволились. По мнению девочки, директор у них строгая и иногда не понимает, что делает.

Также она привела подробности инцидента с одноклассником. По словам девочки, учащегося поймали за вейп и повели к директору.

"Никто не знает, что наговорила ему директор. Пока один класс заходил, второй выходил. И в то время он подошел к окну со словами: "Зачем меня вообще тогда рожали", – рассказала ученица.

Она хорошо отозвалась о мальчике, добавив, что он из многодетной семьи.

По информации одного из телеграм-каналов, девятиклассника поймали за курением вейпа в туалете гимназии № 40. Во время воспитательной беседы он пообещал директору больше не курить на территории школы и написал объяснительную.

Спустя некоторое время мальчика нашли под окнами школы с перелом таза и голеностопа, а также закрытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее врач поделился способами сохранить зрение школьника во время учебы. Доктор посоветовал ребятам соблюдать режим дня и много гулять на свежем воздухе. Офтальмолог порекомендовал не пренебрегать установленными рекомендациями по чтению книг.

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