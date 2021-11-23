Юрист высказалась о действиях водителя из Воронежа, выгнавшего женщину без маски

В Сети вызвало резонанс видео, где водитель автобуса оскорбил и выгнал из салона женщину без маски. Инцидент произошел в Воронеже. Мужчина объяснил поступок тем, что пассажирка довела его своими действиями. В результате водителя отстранили от работы на время проведения проверки. Рассказываем подробности произошедшего.
"Недопустимое поведение"
Видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса из Воронежа ругается матом на пассажирку без маски, а после силой выгоняет ее из салона, распространилось в Telegram-каналах. Автор ролика уточнил, что инцидент произошел вечером, 21 ноября.
Видео заинтересовалась прокуратура Воронежа и начала свою проверку после случившегося.
В свою очередь, представитель мэрии Воронежа заявил, что мужчину пока отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
"С него транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий", – сказали в мэрии.
Вместе с тем ситуацию прокомментировал и гендиректор "Воронежпассажиртранса" Михаил Шацких.
По словам гендиректора "Воронежпассажиртранса", водитель рассказал, что его спровоцировали. "Но какой бы ни была ситуация, такое поведение недопустимо", – заключил он.
В Воронеже водитель автобуса выгнал из салона пассажирку без маски
Сама виновата?
В мэрии Воронежа также рассказали, что водитель утверждает, будто женщина сама его довела. Со слов мужчины, пассажирка зашла в автобус и хотела оплатить проезд картой, но у нее не получилось это сделать, и она вышла из салона.
"Маршрут кольцевой. На следующем круге, примерно через час, та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой", – объяснил представитель мэрии.
Водитель напомнил женщине, что оплата в прошлый раз не прошла. После этого между ними завязался конфликт.
Женщина якобы продолжала возмущаться, в результате чего водитель не выдержал и затем случилось то, что попало в Сеть, отметил представитель мэрии города. По его словам, мужчина трудился на транспортном предприятии более пяти лет и за это время не было никаких существенных нареканий к его поведению.
Как разрешить конфликт?
Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что водитель автобуса не имеет полномочий применять силу для того, чтобы выгнать пассажира из автобуса.
"Водитель должен везти. Но при этом с него строго спрашивают, в том числе и транспортная организация, не допускать в общественный транспорт людей, которые нарушают режим, поэтому, не имея полномочий по законодательству, водитель имеет обязанность не допустить пассажира", – объяснила эксперт.
Но и у пассажира есть обязанности, подчеркнула Ярмуш: он не в праве заходить в автобус без оплаты проезда. Иначе, по словам юриста, такие люди провоцируют скандал.
Юрист подчеркнула, что сейчас всем нужно относиться друг к другу с пониманием, поскольку из-за ситуации с коронавирусом общество и так находится в постоянном напряжении.