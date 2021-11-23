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16:27

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Юрист высказалась о действиях водителя из Воронежа, выгнавшего женщину без маски

Сама довела? За что водитель автобуса в Воронеже вытолкал пассажирку на улицу
происшествия регионы

В Сети вызвало резонанс видео, где водитель автобуса оскорбил и выгнал из салона женщину без маски. Инцидент произошел в Воронеже. Мужчина объяснил поступок тем, что пассажирка довела его своими действиями. В результате водителя отстранили от работы на время проведения проверки. Рассказываем подробности произошедшего.

Фото: телеграм-канал Baza

"Недопустимое поведение"

Видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса из Воронежа ругается матом на пассажирку без маски, а после силой выгоняет ее из салона, распространилось в Telegram-каналах. Автор ролика уточнил, что инцидент произошел вечером, 21 ноября.

Видео заинтересовалась прокуратура Воронежа и начала свою проверку после случившегося.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.
из сообщения прокуратуры Воронежской области

В свою очередь, представитель мэрии Воронежа заявил, что мужчину пока отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"С него транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий", – сказали в мэрии.

Вместе с тем ситуацию прокомментировал и гендиректор "Воронежпассажиртранса" Михаил Шацких.

Приношу извинения от лица транспортной компании и от себя лично перед пассажиром, запечатленным на видео. Профессия водителя очень сложная и требует повышенной стрессоустойчивости.
Михаил Шацких
гендиректор "Воронежпассажиртранса"

По словам гендиректора "Воронежпассажиртранса", водитель рассказал, что его спровоцировали. "Но какой бы ни была ситуация, такое поведение недопустимо", – заключил он.

В Воронеже водитель автобуса выгнал из салона пассажирку без маски

Сама виновата?

В мэрии Воронежа также рассказали, что водитель утверждает, будто женщина сама его довела. Со слов мужчины, пассажирка зашла в автобус и хотела оплатить проезд картой, но у нее не получилось это сделать, и она вышла из салона.

"Маршрут кольцевой. На следующем круге, примерно через час, та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой", – объяснил представитель мэрии.

Водитель напомнил женщине, что оплата в прошлый раз не прошла. После этого между ними завязался конфликт.

Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее – несколько раз и в нецензурной форме.
представитель мэрии Воронежа

Женщина якобы продолжала возмущаться, в результате чего водитель не выдержал и затем случилось то, что попало в Сеть, отметил представитель мэрии города. По его словам, мужчина трудился на транспортном предприятии более пяти лет и за это время не было никаких существенных нареканий к его поведению.

Как разрешить конфликт?

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что водитель автобуса не имеет полномочий применять силу для того, чтобы выгнать пассажира из автобуса.

"Водитель должен везти. Но при этом с него строго спрашивают, в том числе и транспортная организация, не допускать в общественный транспорт людей, которые нарушают режим, поэтому, не имея полномочий по законодательству, водитель имеет обязанность не допустить пассажира", – объяснила эксперт.

Но и у пассажира есть обязанности, подчеркнула Ярмуш: он не в праве заходить в автобус без оплаты проезда. Иначе, по словам юриста, такие люди провоцируют скандал.

Водителю автобуса следует поступить так: сначала предложить пассажиру покинуть автобус, если отказывается, то надо остановиться и вызвать полицию. Они выведут всех пассажиров, которые нарушают общественный порядок, и будут уже дальше разбираться в соответствии с действующим законодательством.
Мария Ярмуш
юрист

Юрист подчеркнула, что сейчас всем нужно относиться друг к другу с пониманием, поскольку из-за ситуации с коронавирусом общество и так находится в постоянном напряжении.

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Соболева Илона

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