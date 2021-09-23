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Кто стоит за покушением на помощника президента Украины Зеленского

Венгерские пули калибра 7,62. Кто стоит за покушением на помощника Зеленского
происшествия за рубежом

Утром 22 сентября под Киевом было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Машина, в которой он находился, попала под обстрел. Сам помощник Зеленского не пострадал, однако был ранен его водитель. Рассказываем подробности происшествия, а также как на него отреагировало мировое сообщество.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Обстрел машины

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло около 10 утра 22 сентября. Неизвестные с обочины обстреляли его машину возле села Лесники под Киевом.

Сам Шефир не пострадал, а вот в его водителя попали три пули. При этом мужчина сумел уехать с места атаки до ближайшей парковки. Оттуда он вызвал полицию и скорую помощь. Водителя прооперировали, его жизнь вне опасности.

Правоохранители насчитали на месте ЧП около 20 гильз. По словам замглавы МВД Украины Евгения Енина, стрельбу вели патронами венгерского производства калибра 7,62 миллиметра.

Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускают на территории Украины. Производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза на Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания на Украину.
Евгений Енин
заместитель министра внутренних дел Украины

Возбуждено уголовное дело, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Версии нападения

Украинские правоохранители выдвинули три версии покушения. По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, нападение могло произойти "в связи с государственной деятельностью потерпевшего с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве". Кроме того, рассматривают и версию участия спецслужб иностранных государств.

Сам первый помощник президента Украины не сомневается, что покушение совершили, чтобы запугать "высшие эшелоны власти". "Никаких конфликтов в команде нет, все, что было до этого сказано, – это фейки. У нас команда дружная, слаженная", – добавил он.

Нападение на своего помощника застало Владимира Зеленского в Нью-Йорке, где он готовился выступить на Генассамблее ООН. Политик оперативно записал видео, в котором прокомментировал происшествие.

Кто за этим стоит – скажу откровенно: не знаю пока. Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным.
Владимир Зеленский
президент Украины

В свою очередь, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия также назвал возможные причины покушения.

"У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. <...> Вторая версия – может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, мы тоже не можем исключать такой вопрос", – добавил депутат.

Политик подчеркнул, что украинский президент принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны. Также парламентарий не исключил "борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп".

Реакция мирового сообщества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг версию о причастности Москвы к покушению на Сергея Шефира.

К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить "российского следа". Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Также на происшествие отреагировала посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

"Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно скорее", – написала Симмонс в Twitter.

Между тем США уже пообещали помочь с расследованием покушения на первого помощника Владимира Зеленского, рассказал заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

Кто такой Шефир?

57-летний Сергей Шефир стал первым помощником президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года. Его называют одним из ближайших друзей и соратников украинского лидера. Шефир знаком с Зеленским с середины 1990-х годов, еще со времен участия нынешнего президента в КВН.

Позднее именно Сергей Шефир вместе с братом Борисом и Владимиром Зеленским основали медиакомпанию "Студия "Квартал-95". Он же писал сценарии и продюсировал десятки фильмов и сериалов, в частности сериалы "Слуга народа" и "Сваты".

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