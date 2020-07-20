Во ВГИК прокомментировали задержание подозреваемой в убийстве доцента Ирины Шур

Правоохранителям удалось задержать подозреваемую в убийстве заслуженного педагога ВГИК Ирины Шур. Ранее тело 90-летней преподавательницы с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной квартире на западе Москвы. Разбираемся, что могло стать причиной расправы над Шур.



Убить из-за квартиры?

В воскресенье, 19 июля, в квартире на Кутузовском проспекте нашли мертвой 90-летнего преподавателя ВГИК Ирину Шур. По данным СМИ, педагог не имела детей, поэтому проживала там в одиночку, после того как стала вдовой 10 лет назад.

Шур являлась доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, старейшей преподавательницей ВГИК. В институт она пришла более 60 лет назад, после того как окончила Московскую консерваторию имени Чайковского. Шур преподавала почти на всех факультетах, разработала авторские курсы по теории и истории музыки и заложила традиции обучения во ВГИК.

В Следственном комитете РФ рассказали, что на теле женщины были зафиксированы признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".





из сообщения на сайте Следственного комитета РФ Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения.

По информации СМИ, подозреваемая – бывший социальный работник, которая якобы работала у Шур в 2016 году, а после они иногда общались.

Поскольку погибшая жила в Дорогомилове – одном из элитных и дорогих районов Москвы, – неподалеку от гостиницы "Украина", то следствие не исключает версию убийства с целью завладения квартирой женщины. Кроме того, СМИ пишут, что замок входной двери не был поврежден, поэтому Шур сама могла впустить убийцу. При этом уточняется, что из дома якобы ничего не пропало.



"Уважаемый педагог и потрясающий человек"

Проректор ВГИК по учебно-методической, научной и воспитательной работе Майя Сакварелидзе в разговоре с Москвой 24 охарактеризовала Ирину Шур как чудесного человека и преподавателя.

"Во ВГИК ее все очень уважали, она здесь проработала больше 60 лет. Очень уважаемый педагог и потрясающий человек: интеллигентная, образованная. Студенты ее обожали. Многие наши сотрудники, которые заканчивали ВГИК, выпускники и ученики говорят о ней только хорошее", – сказала она.

По словам Сакварелидзе, про соцработника, которая, предположительно, могла убить пенсионерку, она ничего не знала. "Я с ней общалась не так близко", – добавила собеседница Москвы 24.





Майя Сакварелидзе проректор ВГИК по учебно-методической, научной и воспитательной работе Но мы надеемся и рассчитываем на справедливое правосудие. Вообще никто, ни один человек не заслужил такой смерти.

В свою очередь, соцработница из благотворительной еврейской организации помощи жертвам фашизма, которая в последнее время навещала Шур несколько раз в неделю, рассказала "Московскому комсомольцу", что погибшая была "доверчива и где-то даже бесстрашна".

"Я неоднократно говорила, что открывать дверь посторонним людям небезопасно. Ирина Борисовна как бы соглашалась со мной. Прихожу в следующий раз и вижу: она то окна пластиковые поменяет, то какие-то резинки на ручках", – рассказала женщина.

Соцработница добавила, что пенсионерке регулярно звонили из различных компаний, предлагая услуги по ремонту, и даже приходили домой. "Когда это происходило при мне, то я прогоняла торговцев и грозилась вызвать полицию, если ее не оставят в покое", – делится она. А вот без присмотра Шур могла открывать дверь, заключила женщина.



Соболева Илона