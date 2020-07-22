В Москве установили подозреваемую в убийстве доцента ВГИК

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Московская полиция установила подозреваемую в убийстве доцента ВГИК Иды Щур, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Правоохранительными органами были проведены оперативно-разыскные мероприятия. В ходе их было установлено, что подозреваемой является женщина 1951 года рождения. В настоящее время ее доставили в следственные органы.

Ранее в квартире на Кутузовском проспекте нашли 90-летнюю женщину с множественными колото-резаными ранениями. Ею оказалась преподавательница ВГИКа Ида Щур. В институте она преподавала историю культуры более 50 лет.

В столичном управлении МВД сообщили, что тело обнаружили после поступившего в органы звонка от женщины 1953 года рождения. Она рассказала, что ее знакомая не отвечала на звонки и не открывала дверь на протяжении двух суток.