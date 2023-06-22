"Ошибок не прощает": остались ли шансы на спасение батискафа "Титан"

В четверг, 22 июня, на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан", по расчетам береговой охраны США, должен был закончиться запас кислорода. Несмотря на это, поиски аппарата продолжаются. На его борту были пять человек, которые направлялись к месту гибели лайнера "Титаник". Рассказываем подробности, а также разбираемся, есть ли у них шансы на спасение.



Поиски продолжаются

Батискаф "Титан", погружение которого в Атлантическом океане организовала компания OceanGate Expeditions, перестал выходить на связь в воскресенье, 18 июня. Аппарат пропал с радаров примерно через час и 45 минут после начала спуска к обломкам пассажирского лайнера "Титаник". По данным СМИ, на борту судна находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский акванавт Поль-Анри Наржеоле, а также бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Несмотря на начавшиеся масштабные поиски, найти батискаф до сих пор не получилось. Все, что пока удалось обнаружить, – это неопознанные обломки в районе спасательной операции. В четверг, 22 июня, к 14:08 (по московскому времени), по расчетам береговой охраны США, у аппарата должны были иссякнуть запасы кислорода. Однако поисково-спасательная операция продолжается, она уже идет на океанском дне. "Нужно принимать во внимание волю людей к жизни", – подчеркнул контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США.





Джон Могер контр-адмирал береговой охраны США Мы учитываем, сколько прошло времени и много других факторов, касающихся этих поисков, однако это по-прежнему активно идущая поисково-спасательная операция.

Могер подчеркнул, что спасатели сохраняют надежду и погодные условия благоприятствуют их работе. При этом на вопрос о том, когда руководители поймут, что продолжать операцию бессмысленно, он не ответил. По словам контр-адмирала, решение будут принимать коллегиально с главами штаба. Примечательно, что еще в 2020 году основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш заявлял о проблемах с "Титаном". С его слов, корпус судна показывал признаки циклической усталости. В итоге было принято решение снизить максимальную глубину погружения батискафа.

В свою очередь, продюсер мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс, который ранее несколько раз спускался на дно на аппарате компании OceanGate Expeditions, также рассказал о возникавших неприятностях. В частности, с его слов, батискаф каждый раз терял связь. Продюсер

уточнил, что перед спуском пассажиры всегда ставили подпись в соглашении, "в котором (слово. – Прим. ред.) "смерть" упоминается три раза на первой странице".



Шансов не осталось?

Пассажиры "Титана" вряд ли будут спасены. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. "Я еще два-три дня назад говорил о том, что шансы на их спасение близки к нулю. Скорее всего, кислород еще и раньше мог закончиться (чем поставленный срок. – Прим. ред.), если было повреждение корпуса", – объяснил он.





Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса Я думаю, что там были проблемы с эксплуатацией... Насколько известно и по подводным лодкам ситуация, и по катастрофам, гидрокосмос на таких глубинах не прощает ни малейших ошибок.

В свою очередь, океанолог Саутгемптонского университета в Великобритании Саймон Боксол рассказал, что количество оставшегося в батискафе кислорода зависит от состояния пассажиров.

"Существует так много переменных. Мы не знаем, как долго они могут продержаться... Все, что мы знаем, это (что запасы кислорода иссякнут. – Прим. ред.) неизбежно", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что из-за переохлаждения люди используют намного меньше кислорода, но и это также опасно для них.

