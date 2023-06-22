В Береговой охране США пообещали продолжить вести поиск пропавшего батискафа

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Береговая охрана США продолжит поисково-спасательную операцию в целях найти пропавший в Атлантическом океане батискаф "Титан", несмотря на то что запас кислорода на аппарате уже должен был иссякнуть, сообщил телекомпании NBC контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США.

По его словам, поиски продолжатся в течение дня. Могер рассказал, что спасатели работали всю ночь, а в четверг на место происшествия должны прибыть медицинские специалисты.

По прогнозам береговой охраны США, запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике с пятью членами экипажа, должны были закончится в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени).

О пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" стало известно 19 июня. Впоследствии компания OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

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