Узники пансионата для наркозависимых в Алтайском крае рассказали о пытках в учреждении

В Алтайском крае были задержаны трое руководителей и два работника благотворительного фонда "Ключ в жизнь". Те, кто должен был лечить от алкогольной и наркотической зависимости, теперь обвиняются в лишении свободы людей. Москве 24 удалось пообщаться с узником пансионата этого фонда и спросить, что же происходило за высоким забором учреждения.

Применяли психическое и физическое насилие

Бронированный автомобиль выламывает ворота лечебного учреждения, которое укрылось от посторонних глаз за высоким забором. В кадр оперативной съемки попадают пара тренажеров и вешалки с горой одежды. Судя по всему, постояльцев. Штурмовать территорию фонда "Ключ в жизнь" пришлось при силовой поддержке Росгвардии. Теперь его основателям придется отвечать по всей строгости закона.

Следствие выяснило, что фонд для граждан, которые страдают наркотической и алкогольной зависимостью, начал свою деятельность еще в 2014 году. По версии правоохранителей, трое его основателей вводили в заблуждение родственников будущих постояльцев. С ними заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов" – практика духовного переориентирования для зависимых.

В фонде обещали нуждающимся комфортное размещение и помощь квалифицированных специалистов. На деле же "Ключ в жизнь" фактически запер им дверь на свободу.





Людмила Рязанцева старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ После того как зависимые попадали в так называемый пансионат, их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации.

Под следствие попали трое руководителей и два работника фонда. По ходатайству следователя СК четырем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – домашний арест.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и пунктами "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений")", – заявила Рязанцева.

Москве 24 на условиях анонимности удалось пообщаться с теми, кто пережил методы лечения фонда на себе. Они едва выбрались из ада, а их семьи потеряли сотни тысяч рублей, даже не подозревая, что творится за высоким забором "Ключа в жизнь".

"Жить не хотел, мягко говоря"

Иван (имя изменено. – Прим. ред.) оказался в пансионате из другого российского региона, расположенного за тысячи километров от Алтайского края. Когда понял, что зависим от наркотиков, нашел в интернете информацию о "Ключе в жизнь". Думал, это его спасение.

"Посмотрел описание, там сказано, что это реабилитационный центр, доктора, чего там только нет. Позвонили туда, они за мной приехали на своей машине. Это стоило примерно 15 или 20 тысяч рублей", – говорит Иван.



Как только заехали на территорию, отношение сразу же поменялось. Там гадюшник полный. Я им сказал, что отказываюсь здесь находиться. Они засмеялись, говорят: "Все, попал ты".



Кровати в пансионате были похожи на тюремные шконки, говорит Иван. Матрасам, по его словам, было уже лет по 40. Кормили мерзостью, продукты, которые шли от родственников, до Ивана не доходили. Бесконечно работали и учили какую-то религиозную литературу. А чуть что не нравится – сразу наказывали.



Пытки были разные, чего там только не было. Люди, которые там работали, – наркоманы, как говорят, бывшие, но я, если честно, не особо верю в это. Они же пытки проводили и выбирали себе людей в помощь.



"С родственниками не мог связаться – не давали. Один раз по телефону через полгода – и то стояли контролировали, чтобы, если что, выключить сразу. Родственникам же они рассказывали, что ко мне не надо пока приезжать, чтобы не бросил лечение. Обманывали, в общем", – вспоминает узник пансионата.

Считая, что их близкий человек проходит лечение, родственники продолжали переводить деньги. Продали машину, брали кредиты. Ивана выпустили оттуда, когда у родных элементарно кончились деньги на дальнейшую реабилитацию. Последние средства ушли на дорогу домой.

"Когда родственникам рассказал, все были в шоке. Они поверить не могли, что в нашей стране вообще такое возможно. Я после этого еще в себя приходил месяцев 7-10. В итоге семья заплатила почти полмиллиона за лечение. Честно сказать, когда только приехал, жить не хотел, мягко говоря", – признается Иван.

Он говорит, что после этой истории перестал доверять людям. Постоянно вспоминает, что с ним произошло в алтайской глуши. Иван постепенно восстанавливается, но эхо "Ключа в жизнь" будет сопровождать его еще очень долго.

"Ворвались в квартиру и увезли"

Андрей (имя изменено. – Прим. ред.) живет в Алтайском крае. На жизнь зарабатывал вахтовым методом, зарплата приличная, грех жаловаться. Чтобы допустили до работы на предприятии, нужно пройти строгий медицинский контроль. Даже с давлением не пропускают. И Андрей медкомиссию проходил без проблем.

А тут с матерью поругался, у них всегда были непростые отношения. И ей с чего-то показалось, что у сына белая горячка. Тут-то женщине и подвернулся под руку "Ключ в жизнь", который быстро решил вылечить совершенно здорового человека.

"Поехал на свою вторую квартиру. Открываю дверь – и спичка падает. То есть на меня кто-то метку поставил, дома я или нет. Думал, воры пометили квартиру. Беру коробок и просто вываливаю его. Думаю, если что, подмету с утра в крайнем случае. Дверь не закрыл, вооружился монтировкой, чтобы, если что, их спугнуть. Оказалось, это не воры, а люди из фонда", – вспоминает Андрей.



Я спал, и в два часа ночи в квартиру врываются четыре человека. Они меня удерживают, говорят, что из полиции, мол, поехали с нами. Когда в машину сели, увидел, что все без формы. Повезли меня на квартиру матери, которая и связалась с фондом, чтобы у меня вылечили белую горячку.



Когда приехали к дому, один из мужчин побежал, как оказалось, к маме подписывать договор на оказание услуг. Еще один на всякий случай подпер дверь машины, чтобы Андрей не попытался бежать. Сопротивление "полицейским" он и не думал оказывать.

"Мы поехали в сторону Барнаула, и я подумал, мол, к "краевикам", наверное, обратилась, чтобы меня в чувства привели. А я слышу между собой, как они начали обсуждать, что меня нужно пересадить в "Ленд Крузер". Тогда я и понял, что это никакие не сотрудники полиции. Попытался вырваться, они начали меня бить. И в итоге привезли меня в этот чудо-центр", – говорит узник.



На третий день зовут в консультантскую, там сидели руководители и их приближенные. Директор говорит, мол, нужно подписать договор. Я отказался. Тот сказал мне идти в другую комнату. Типа сейчас там с тобой разберутся. Там мужики мне говорят: "Если не подпишешь, в лучшем случае тебя изобьют". Увидев, что делают с другими людьми, подумал, как хорошо, что я его все же подписал.



Андрей рассказывает, что в лагере было принято, представляясь, называть свое имя и добавлять, алкоголик или наркоман. А он всем отвечал: "Зовут Андрей, я независимый".



"Я там пробыл год, за это время с матерью пообщаться не дали. Ей же рассказывали, что все хорошо, что я еще не готов вернуться и вообще мне здесь все нравится, я не хочу уходить. И говорили ей, что я якобы работать не собираюсь, увольняйте его с рабочего места", – сказал Андрей.



На полугодие начинает рвать ногу, варикозное расширение вен. До такой степени подперло, что ходить не мог. Медицинскую помощь мне никто не оказывал. И это все при беспределе вокруг: то одного пытают, то другого. Ломают психологически.



Уже после истории с пансионатом на воле Андрей ногу все-таки вылечил. Но были и менее счастливые случаи, говорит он.

Вспоминает парня, который очень сильно болел. Температура последние две недели у него взлетала до 41,6, вспоминает собеседник Москвы 24. Работникам фонда было плевать, лечили "литичкой" – парацетамол, анальгин, димедрол. Ниже 41 не падала. Организм парня не выдержал таких нагрузок.

"А все просто оказалось: за него родственники 30 тысяч в месяц платили, вот и не выпускали. Потом узнал, что этот парень в итоге скончался в Барнауле. Я уже свои выводы делаю: таких людей просто там "гасили". Он ведь до дома не доедет, да и расскажет чего не дай бог. Закрыли на конспиративной квартире, заставили под присмотром позвонить родным и сказать, что хочет проходить реабилитацию уже в открытом центре в Барнауле. Предполагаю, что так это было сделано", – рассуждает Андрей.

Человека без зависимостей сотрудники фонда все равно пытались вылечить своими своеобразными методами. Но с боями и криками Андрей наотрез отказался от их помощи. И поставил себя так, что за все время его там никто не трогал. Боевой характер. Людей с зависимостями сломать было гораздо легче, говорит он.



Но бежать было некуда. До трассы от центра – 60 километров. Или сам не дойдешь, или быстро найдут и вернут. Не было возможности сбежать.



В липовом договоре был срок содержания – ровно год. Как он подошел к концу, сотрудники фонда подсунули Андрею расписку, что тот претензий не имеет. Когда он отказался ее подписывать, его закрыли в лагере еще на пять дней. Матери снова сказали, что Андрей сам хочет побывать там еще немного.

"Мать говорила, что платила за содержание меня 17 тысяч в месяц. А потом они еще смотрят на человека, думают, с кого сколько можно подзаработать. Кто по 30 платил, кто по 25. И дополнительно придумывали, на чем еще денег собрать. Помню, парень со мной сидел, у его родственников собрали ему на день рождения. Конфетки даже не дали, про него все забыли. Аферисты", – резюмировал Андрей.

Со временем он нашел другую работу, восстановил ногу, живет теперь в другом месте. И жаждет справедливости, чтобы люди, устроившие этот ад, понесли заслуженное наказание.

"Режимный объект теневой пенитенциарной системы"

В процессе защиты прав и законных интересов узников участвует Общественный комитет по защите от квартирного рейдерства. В свое время он активно занимался подмосковным реабилитационным центром "Феникс", в котором умер актер Дмитрий Марьянов. Ситуацию с алтайскими лагерями в комитете поставили на особый общественный контроль.

В рамках возбужденных уголовных дел пока проходят пятеро потерпевших, но пострадавших значительно больше, рассказала Москве 24 комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Елена Моставичене. По ее словам, сейчас они добиваются признания статуса потерпевших.

"Федеральный закон № 442 регламентирует оказание социальных услуг. В случае с "Ключом в жизнь" это оказание платных социально-психологических услуг, будто бы человек поехал в дом отдыха послушать лекции, укрепиться духом. А здесь режимный объект теневой пенитенциарной системы, который дублирует систему ФСИН", – говорит Моставичене.

Как выяснилось позже, представители "Ключа в жизнь" при похищении узников представлялись не только сотрудниками полиции, но и ФСБ, рассказали в комитете. По словам Моставичене, людей на территории не только избивали, но и, например, медленно поливали холодной водой на морозе.

"По закону трехсторонний договор на оказание таких услуг подписывается единовременно за одним столом. А договор "Ключа в жизнь" – дорожная карта для совершения преступления. Их представители подписывали с близкими без ведома того, кому окажут услугу, договор, по которому разрешается отобрать у него все его конституционные и гражданские права", – рассказала собеседница Москвы 24.





Елена Моставичене комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства А в полиции берут договор и говорят, что это гражданско-правовые отношения, ты его сам подписал. А они говорят: "Мы не подписывали, нас принудили к этому под угрозой причинения вреда жизни и здоровью". А это статья 179 УК РФ "Принуждение к совершению сделки". Людей через обман на долгие месяцы делают финансовыми донорами.

Во время задержания работников "Ключа в жизнь" из лагеря были освобождены более 100 человек, отметила Моставичене. По ее словам, увидев сотрудников Росгвардии, они бросались к ним обниматься от счастья, что наконец на свободе и издевательства закончились.

"Проверки были и раньше, но тех, кто мог что-то им рассказать, запирали в подсобных помещениях. Оставляли запуганных, послушных или своих, которые кивали головой и говорили, что здесь все хорошо", – заявила Моставичене.

Расследование уголовного дела продолжается. Теперь следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и очертить круг лиц, потерпевших от действий обвиняемых. Почти за 6 лет существования фонда таких может быть очень много.

