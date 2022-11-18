Стали известны подробности о семье из Башкирии, семь членов которой погибли в пожаре

В Башкирии 18 ноября ночной пожар в жилом доме унес жизни семи из девяти членов многодетной семьи. В частности, погибли оба родителя и пятеро детей. Еще два ребенка были спасены отцом перед смертью. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Рассказываем подробности трагедии.



Успел вытащить из огня

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Трагедия произошла 18 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии в деревне Матвеевке. Пожар начался ночью в двухквартирном кирпичном жилом доме, где проживала семья из девяти человек. Жертвами ЧП стали семеро, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.





пресс-служба СУ СК России по республике Башкортостан Около 05:30 произошло возгорание в пристроенном помещении двухквартирного кирпичного жилого дома на улице Молодежной в деревне Матвеевке. В момент возгорания в доме находились 46-летний мужчина, 44-летняя мать и семеро несовершеннолетних мальчиков 14, 10, 8, 7, 6 и двое детей 5 лет.

Известно, что отец успел вытащить из огня на улицу двоих пятилетних мальчиков-близнецов, после чего вернулся в дом, но уже не смог спасти ни остальных членов семьи, ни себя. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Минздраве Башкирии рассказали, что выжившим детям не потребовалась госпитализация. "Малыши немного надышались угарным газом, пострадали в легкой степени. Их родственница написала отказ от госпитализации", – передает заявление пресс-службы ведомства информационное агентство Regnum.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии уточнили, что близнецов забрали родственники. В скором времени детей передадут им под опеку. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что башкирские власти берут на себя расходы на похороны погибших членов многодетной семьи, а также намерены позаботиться о выживших мальчиках.

"Соответствующие поручения Минздраву даны. <...> Соболезнования родным и близким", – сказал Хабиров.



Что известно о семье

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Многодетная семья не состояла на учете и была благополучной, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. По ее словам, помимо родных детей, родители воспитывали приемных.





Ольга Панчихина уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Приемная семья. Хорошая очень, благополучная, трое своих детей, четверо приемных <...>. Семья хорошая, все условия были.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии добавили, что двое из приемных детей были усыновлены, а двое – находились под опекой. "Двоих взяли под опеку совсем недавно, в октябре, они были родом из Ивановской области", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что у всех четырех была инвалидность. Кроме того, у семьи есть еще двое совершеннолетних родных детей. Поскольку они проживают отдельно, их не было в доме в ночь происшествия. Знакомый семьи Андрей положительно охарактеризовал погибших.





Андрей знакомый погибших Они люди старательные, всегда работали, жили будущим – старались двигаться вперед, старались за свое и будущее детей, старались жить. <...> В общем я их знаю как приличных, добродушных людей.

Соседка Зоя рассказала, что между родителями царила гармония. "Летом она цветы сажала, он поливал. Все вместе делали", – вспоминает она.

Глава сельсовета Мария Макаренко добавила, что у погибших не было проблем с алкоголем. "Оба работящие, непьющие, абсолютно благополучная семья, детишек воспитывали и домом занимались постоянно", – приводит ее слова издание UFA1.RU.

Глава семейства зарабатывал частным извозом, сообщает "КП-Уфа". Он якобы использовал свой микроавтобус в качестве "неофициального такси" и возил пассажиров из Москвы через Уфу в Стерлитамак. Его супруга, предположительно, не была трудоустроена и ухаживала за детьми дома.



Почему мог загореться дом?

Фото: СУ СК России по Башкортостану

В региональном управлении СК РФ рассказали, что, по предварительной версии, возгорание в жилом доме могло произойти из-за короткого замыкания.





пресс-служба СУ СК России по республике Башкортостан Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме.

При этом в мэрии Стерлитамакского района уточнили, что дом был оборудован пожарным извещателем. Он находился в рабочем состоянии. Более того, 15 ноября сотрудники органов опеки посещали семью для проверки условий проживания детей.

"Специалисты отметили, что все условия для проживания детей были созданы, в доме был газ, электричество, проведена беседа по противопожарной безопасности", – рассказали в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

После ЧП в регионе был создан оперативный штаб. В его задачи в том числе входит обязанность выяснить, можно ли было предотвратить трагедию.

