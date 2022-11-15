Стала известна судьба тигра, травмировавшего Эдгарда Запашного

На дрессировщика и гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного 15 ноября напал тигр во время репетиции. Артисту наложили 14 швов, однако он уже вернулся к работе. Дрессировщик уверяет, что в действиях хищника не было злого умысла, и называет произошедшее случайностью. Рассказываем подробности, а также какая судьба ждет атаковавшего Запашного тигра.



"Мужчину шрамы украшают"

Тигр по имени Рой расцарапал лицо дрессировщику и гендиректору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному во время репетиции. О нештатной ситуации артист сам рассказал в своем телеграм-канале вечером 15 ноября.





Эдгард Запашный гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: "Сам виноват, моя ошибка!"

Запашный не видит злого умысла в действиях животного, а произошедшее считает случайностью. Дрессировщик поделился видео из больницы. На кадрах запечатлено, как лежащему с закрытыми глазами на операционном столе артисту зашивают раны.

Гендиректор Большого Московского цирка уточнил, что ему наложили 14 швов. Когтями тигр "зацепил" лоб, скулу и нос артиста. "Врачи сказали, что все хорошо, лицевой нерв не задет, глубина – где-то 1 сантиметр раны. Я считаю, что мне повезло, что тигр не попал в глаз, не зацепил горло. В больницу не было необходимости класть", – поделился дрессировщик.

На следующий день после операции Запашному обработали раны и перевязали. Более того, он уверяет, что уже успел провести репетицию со слонами и шимпанзе.

Похожую травму Запашный получил 10 лет назад: тогда его схватил молодой тигр. У дрессировщика до сих пор виден большой шрам на ноге.





Эдгард Запашный гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Слава богу, за десять лет первая травма. Просто обидно, что это на лице.

Заместитель гендиректора Большого Московского цирка, мать Эдгарда Татьяна Запашная назвала нападение тигра "штатной" ситуацией, а травмы сына несерьезными, сообщает "Газета.ру".

"Мужчину шрамы украшают, поэтому будет хороший шрам на лице. Ничего страшного. Обработали, зашили, и все", – сказала представительница знаменитой цирковой династии.



Причины нападения

Нападение тигра стало возможным, потому что Эдгард Запашный нарушил дистанцию, считает мать артиста.





Татьяна Запашная заместитель гендиректора Большого Московского цирка, мать Эдгарда Запашного Надо всегда помнить, что (тигр. – Прим. ред.) это опасное животное, что это абсолютно не кошки, что они дистанцию держат. Просто он (Эдгард. – Прим. ред.) чуть-чуть дистанцию нарушил, потому что животные, хочется больше контактных трюков, а животные показывают, что, наверное: "Я тебя не подпускаю так близко".

В свою очередь, художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик и брат Эдгарда Аскольд Запашный рассказал, что инцидент произошел во время подготовки финального трюка, сообщает News.ru.

"Мы выкладывали тигров для финального трюка, Рой забуксовал. Мы, чтобы он не создал нештатную ситуацию, удерживали его на поводке. Но он сжался, как пружина, и вместо того чтобы отступить назад, он прыгнул вперед. При этом тигр раскрыл лапу и костяшкой задел лицо брата, а Эдгард элементарно не успел среагировать", – уточнил он.

Сам Эдгард Запашный заявил, что тигр напал на него во время репетиции из-за испуга.

"Мы уже закончили с братом репетировать и делали финальный трюк, где взрослые тигры и молодой тигр должны просто лежать рядом. И в какой-то момент я отвлекся буквально на полсекунды... В этом время взрослый тигр рыкнул на молодого. И молодой от страха подпрыгнул вверх, как кошки иногда подпрыгивают от страха", – приводит слова артиста телеграм-канал SHOT.



Что будет с тигром?

С тигром, травмировавшим гендиректора Большого Московского цирка, продолжат репетиции, заявил Аскольд Запашный.

В свою очередь, Эдгард Запашный отметил, что в Cети появилось много инсинуаций вокруг судьбы Роя.





Эдгард Запашный гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Я увидел очень странные комментарии, типа Запашные тигра наказали, убили, перевезли в другую страну, отдали на органы. Такую фигню.

На самом деле "ни один тигр не пострадал", отметил дрессировщик. В своем телеграм-канале гендиректор Большого Московского цирка выложил видео, на котором в вольере он играет с Роем. На кадрах запечатлено, как артист в репетиционной одежде и с повязкой на скуле гладит хищника по голове и похлопывает по туловищу. Тигр при этом не проявляет агрессии.

"Мой родной, так получилось, скажи. Я случайно. Я случайно. Кошка моя", – приговаривает Эдгард Запашный.

Дрессировщик уточнил, что Рою один год и один месяц, он весит более ста килограммов. Хищник живет с двумя другими тиграми – с родной сестрой Рианной и со Стивеном.

