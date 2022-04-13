Запашные предложили фанатам выбрать имя новому тигру Большого Московского цирка

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 7 апреля состоялась 4-я открытая репетиция. Зрителям показали номера с лошадьми, слонами, тиграми, шимпанзе, канатоходцами и акробатами. Братья Запашные, Эдгард и Аскольд, поделились секретами подготовки трюков и предложили гостям выбрать имя своему новому тигру. Подробнее о том, как артисты оттачивали мастерство на глазах у публики, читайте в материале Москвы 24.



Открытая репетиция

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открытые репетиции начал практиковать еще в советское время отец дрессировщиков братьев Запашных – Вальтер. В 2019 году его дети возродили традицию. Ведущими открытой репетиции выступают гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и его брат Аскольд, худрук учреждения.

В этот день артисты выходят не в красочных костюмах, а в тренировочной спортивной одежде. Шоу не подразумевает отработку новых номеров с нуля. Другими словами, у открытой репетиции есть свои закрытые тренировки. Зато здесь артисты не боятся заявлять в программу сверхсложные элементы, еще не отшлифованные до стабильного выступления.

Одна из главных фишек формата – это живой диалог со зрителями по ходу представления с подробным рассказом о секретах подготовки номеров и нюансах дрессировки животных. Без специальных пояснений даже взрослому зрителю зачастую не под силу в полной мере оценить, насколько тяжело выполнить тот или иной трюк.





Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка Например, зрителям часто сложно оценить трудность жонглирования. Великий жонглер, народный артист России Сергей Игнатов в свое время жонглировал 11 кольцами. C этим трюком он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. При этом он очень редко пользовался бурными овациями в зрительном зале. Потому что делал сложные трюки с большой легкостью.

"Если ты с первой попытки делаешь трюк c 11 кольцами, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, люди думают, что, наверное, это не так уж и сложно", – подчеркнул Эдгард Запашный.



Династия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сегодня в штате цирка трудятся порядка 500 человек, из них около 300 – артисты, которые выступают в различных жанрах. Причем их работа не ограничена только родным манежем, предусмотрены также гастроли по стране и за границей. Для циркового артиста один из самых прямых путей в профессию – это династия. Только на открытой репетиции выступили представители сразу трех семейств. Помимо братьев Запашных, свое искусство продемонстрировали дрессировщики слонов Корниловы и династия канатоходцев Чижовых.

Последних представляли сразу три поколения. В частности, глава семейства – канатоходец Игорь Чижов, который работает в цирке с 1976 года. Также его дети – Роман и Жанна и внуки – Игорь-младший и Алиса. Кроме того, перед зрителями выступили жена Романа Людмила и муж Жанны Искандер.

Туго натянутый канат подвешен на высоте трехэтажного дома. Проходы Чижовы выполняют без лонжи – это специальная веревка, на которой вы повиснете в воздухе, как на удочке, если вдруг упадете. Однако под канатом натянута страховочная сетка. Канатоходцы передвигаются по тросу не только с шестом. В качестве балансира они могут просто развести руки в стороны. Правда, без подручных предметов держать равновесие сложнее. Иногда артисты сохраняют баланс при помощи двух крупных вееров в руках или держатся за веревку, натянутую сверху перед собой.

Игорь-младший в цирке с детства, как и члены его семьи. У него был перерыв в карьере, парень прошел срочную службу в армии, демобилизовался буквально несколько месяцев назад. Он берет шест в руки, готовится ступить на канат. Внезапно на плечи ему запрыгивает миниатюрная Людмила. "Сын несет маму!" – комментирует в микрофон Эдгард Запашный. Толщина стального каната – 12 миллиметров. Номер осложняет тот факт, что трос натянут под углом, и Игорю фактически приходится идти в горку.

Парень аккуратно ступает на канат, словно пробует некрепкий лед на реке. Затем медленно начинает продвигаться вперед. Зал напряженно затихает. "Стоять, стоять, стой!" – взволнованно шепчет одна из зрительниц, когда Игорь слегка покачнулся на полпути. Вернув баланс, сын благополучно доставил маму на противоположную площадку. Людмила элегантно соскочила на платформу. Затем она поклонилась зрителям, в цирке это называется комплимент. Игорь машинально вытирает лицо ладонью.



Арабское сальто

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акробату Владимиру Чубковцову всего 22 года, но по прошествии двух следующих лет он уже сможет выйти на пенсию. Такое право цирковые артисты получают при стаже творческой деятельности не менее 15 лет. Владимир работает в цирке с девяти.

На арене он отрабатывает акробатические номера верхом на светлом коне. Тяжеловоз начинает круговой разбег в манеже. Сергей на ходу встает на седло обеими ногами. Он слегка приседает, делает кувырок в воздухе через голову и... падает. Никакой травмы нет, он просто завис на тросе. На артисте была страховочная лонжа – хоть и открытая, но все же это репетиция.

Трюк, который Сергей пытался продемонстрировать, называется арабское сальто. На второй попытке он слегка недокрутил кувырок и вновь соскользнул с седла при приземлении. "Не получается, не получается, – констатировал Эдгард Запашный. – Это сырой трюк, Володя его пока не делает в работе".

Однако акробат не сдается. Он идет на третий круг, подпрыгивает, крутится в воздухе, приземляется и на этот раз твердо держится на ногах. Довольный артист победно вскидывает руки над головой. Владимир признается, что в первых попытках слегка разволновался и не сумел правильно подстроиться под коня.



Не только дети

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"В цирке не был лет 50. Мне тогда лет 15 было. Но тогда я ходил в цирк на Цветном бульваре", – восклицает седой дедушка в гардеробе, который привел на представление внучку. Возраст аудитории сильно зависит от времени сеансов.





Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка Публика, которая приходит в час дня – это семьи с детьми. Но если спектакль в пять или семь вечера, то детей практически нет. Вечерняя публика гораздо более взрослая.

Среди зрителей можно заметить иностранную публику. Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана из Китая Ли и Жэнь были в цирке первый раз в жизни. "Мы никогда не были в Китае в цирке. Моя девушка захотела посмотреть, и я достал билеты", – рассказал Ли.



Вместимость зрительного зала Большого Московского цирка – 3 300 человек. Диаметр манежа стандартный для большинства цирков – 13 метров.



На открытой репетиции братья Запашные практически после каждого блока выступлений приглашают зрителей на манеж испытать на себе какой-любо трюк. Несколько человек пытались встать в полный рост на ноги на седле движущейся лошади, один из гостей покормил тигра с руки. Другую девушку на плечах пронесли по канату, пять крепких мужчин перетягивали веревку со слонихой. Еще один парень залез на 10-метровый аттракцион "Колесо жизни" под купол арены.

"Было страшно? Понравилось? Как ощущения?" – расспрашивали каждого участника интерактива братья Запашные. Для них это не праздные вопросы, чтобы повеселить публику. Руководители Большого Московского цирка пытаются нащупать максимально интересный формат для своего зрителя. Каждая открытая репетиция отличается от предыдущей. Например, в этот раз полномасштабное выступление львов и тигров с прыжками через горящее кольцо заменили слонами.

"У нас с братом даже вышел спор, – признался Аскольд. – Я отстаивал точку зрения, что для зрителя братья Запашные – это прежде всего шоу с тиграми. Но Эдгард говорит, что тигры и так уже были на трех открытых репетициях, и предложил разнообразить выступление".



Звезда родилась

Фото: Москва 24/Никита Симонов

И все же без тигров не обошлось. В этот вечер дрессировщик Росгосцирка Ростислав Гаврылив подарил Большому Московскому цирку трехмесячного тигренка прямо во время открытой репетиции. Со зрительских трибун маленький полосатый хищник напоминал плюшевую игрушку. Когда Аскольд принял нового артиста в труппу, он поднял тигренка над головой, словно львенка Симбу перед стаей в диснеевском мультфильме "Король Лев". Теперь в команде цирка 15 тигров и три льва.





Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка Присутствие первый раз на манеже маленького тигренка – это его знакомство с публикой. Чем раньше он познакомится, тем меньше он к этому отнесется с волнением во взрослом возрасте. Теперь этот тигренок будет воспринимать скопление людей нормально, для него это не будет сюрпризом.

Имена своим хищникам Запашные выбирают в честь знаменитых певцов. Лев Филипп – это Киркоров, Боно – вокалист U2. Тигры: Курт (Кобейн), Жанна (Фриске), Рики (Мартин) и так далее. По традиции братья предлагают зрителям поучаствовать в выборе нового имени. Свой вариант следует отправлять в официальные соцсети Большого Московского цирка.



Полосатый рейс

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В цирке тигров кормят один раз в день в 9–10 утра. Животные съедают за присест 10–12 килограммов мяса, в основном это говядина. На открытой репетиции Запашные показали, как проводят разминку со своими питомцами. На манеж вышли молодые тигры Рой и Рианна. Эдгард помахал перед ними веревкой со свертком бумаги на конце. Хищники бегали за приманкой наперегонки, как обычные домашние котята. Взрослый тигр Рики интереса к игре не проявил, вяло поводив мордой по направлению свертка. Он не только артист цирка, но также снимался в кино, а совсем скоро выйдет клип группы Rammstein c его участием. Всем своим видом Рики дал понять, что детские игры ему не по статусу.





Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка В дикой природе тигры живут максимум 8–10 лет. В цирке – в три раза больше. В 14–16 лет тигр еще в хорошей форме. Затем им постепенно начинают снимать номера, исходя из самочувствия.

Однако в современном мире ставить номера с животными становится все труднее, признается Эдгард Запашный.

"Каждый раз, когда мы с братом обсуждаем новые номера с животными, сталкиваемся с тем, как современный зритель будет относиться к тем или иным трюкам. Еще 30–40 лет назад тигр садился на лошадь и ездил по манежу, и это воспринималось всегда хорошо. Современное общество будет задавать вопросы: "Не страшно ли лошади, не пострадает ли она, если тигр решит напасть?" У людей могут возникнуть смешанные чувства", – объяснил дрессировщик.

Он добавил, что основная задача цирка заключается в том, чтобы посетившие представление люди получали удовольствие от происходящего.