В Танзании назвали возможную причину пожара на горе Килиманджаро

В Танзании на склонах горы Килиманджаро уже несколько дней не могут потушить пожар. Под угрозой уникальная экосистема самой высокой горы в Африке. Рассказываем, что могло стать причиной возгорания и какими усилиями его ликвидируют.



Фото: AP Photo

Виноват человек?

Пожар на горе Килиманджаро разгорелся еще 11 октября. Предположительно, его причиной могли стать действия носильщиков, которые сопровождали группу альпинистов. Соответствующее заявление сделали в Службе национальных парков Танзании.





Паскаль Шелутете официальный представитель Службы национальных парков Танзании Хотя мы все еще ведем расследование, похоже, что огонь, который был разведен, чтобы приготовить еду для туристов, попал на сухую растительность в этом районе и быстро распространился.

Пожар на Килиманджаро видно за десятки километров. Растительность горит на высоте примерно три тысячи метров над уровнем моря. Высота Килиманджаро – 5 895 метров.

Ежедневно огонь пытаются потушить сотни человек. Кроме пожарных, помогают еще студенты Колледжа африканского управления дикой природой и добровольцы из местных населенных пунктов. Тушение осложняется большой высотой, сухой травой и сильным ветром.

По данным местных СМИ, правительство Танзании после инцидента решило закупить вертолеты, чтобы поддержать усилия по борьбе с лесными пожарами. Кроме того, власти поручили Агентству национальных парков страны модернизировать инфраструктуру пожаротушения.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало. Руководство заповедника Килиманджаро утверждает, что огонь уже уничтожил около 28 квадратных километров лесов и лугов.



Фото: AP Photo

Альпинисты – на выход

Министр природных ресурсов и туризма Танзании Хамис Кигвангалла заявил 15 октября, что пожар угрожает экологической зоне, населенной различными видами птиц, змей и ящериц. По словам старшего преподавателя из Университета Вюрцбурга Марселя Петерса, исчезнуть могут редкие подокарпы (род хвойных растений) и растения рода Эрика. Если их не станет, количество пожаров в ближайшие годы, скорее всего, увеличится.

Ежегодно гору посещают около 20 тысяч путешественников. Паскаль Шелутете сперва заявлял, что Служба национальных парков принимает все необходимые меры предосторожности для безопасного отдыха.

"Я призываю туристов, прибывших из различных стран мира, чтобы совершить восхождение на гору, не опасаться, поскольку восхождение, в частности по тропе Маранга, затронутой пожаром, продолжаются в обычном режиме", – отмечал официальный представитель Службы национальных парков Танзании.

Однако пару дней спустя сотрудники заповедника начали эвакуировать со склонов иностранных туристов. По данным СМИ, там остается до шести групп, состоящих из граждан Австрии, Германии и Швейцарии.





Камзин Никита