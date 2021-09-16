Что известно о гибели четырехлетнего ребенка в Турции

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в Турции. По предварительным данным, 9 сентября ребенок был доставлен в местную больницу с отравлением, где скончался, несмотря на оказанную врачами помощь. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, насколько опасны путешествия с маленькими детьми за рубеж.



Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Погиб в больнице

Погибший мальчик находился на отдыхе в Турции вместе с родителями, сообщили в ГСУ СК России по городу Москве. У ребенка появились признаки пищевого отравления, которые не проходили в течение нескольких дней. 9 сентября его доставили в медицинское учреждение турецкой Антальи. Там мальчик скончался на следующий день, несмотря на оказанную врачами помощь.

К российским следователям обратился близкий родственник семьи, который сообщил о случившемся с ребенком. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящий момент следственные органы пытаются восстановить полную картину произошедшего. Для этого будут допрошены родители мальчика, а также затребованы медицинские документы по его лечению на территории Турции. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, проведут все необходимые судебные экспертизы.

Вместе с тем в генконсульстве России в Анталье подтвердили, что подготовлены документы для репатриации. Известно, что тело ребенка 15 сентября доставили в Россию.



Залог здоровья на отдыхе

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова в разговоре с Москвой 24 отметила, что дети, достигшие четырехлетнего возраста, уже достаточно взрослые для путешествий за рубеж. Тем не менее опасности и риски существуют всегда, поэтому их лучше минимизировать, подчеркнула она.





Лина Мурадова педиатр, врач высшей категории В первую очередь в силу возраста необходимо исключить национальную кухню со специями, а также жареное и жирное. Всегда нужно мыть фрукты и овощи непосредственно перед употреблением. Перед едой и после того, как ребенок искупался в море, нужно помыть ему руки и как следует обработать. Наконец, пить воду не из-под крана, а только бутилированную.

Кроме того, врач посоветовала не отказываться от правил питания, которые семья соблюдает дома: следует сохранять те же интервалы в еде, а также объемы порций и калорийность.

При этом специалист напомнила, что на морских курортах нередко встречается энтеровирусная инфекция, которая может привести к гибели ребенка. Уберечься от нее непросто: она любит влажность и скученность людей, особенно детей. Ребенок может заболеть, поэтому главный залог его выздоровления – наблюдательность и своевременная реакция родителей.

"Нужно быть максимально бдительными: отслеживать состояние ребенка и при первых же симптомах заболевания обращаться к врачу", – подчеркнула Мурадова.

Она настоятельно рекомендовала не заниматься самолечением даже один день, так как истинную причину нездоровья могут определить только врачи. При самолечении время может быть упущено, заключила врач.