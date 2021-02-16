Юрист рассказал, что грозит наехавшему на женщину водителю из Новосибирска

В Сети вызвало широкий резонанс видео с ДТП из Новосибирска. На кадрах запечатлено, как водитель наезжает на женщину с коляской, сделавшую ему замечание из-за неправильной парковки. В результате происшествия мать упала вместе с ребенком и сломала ногу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении автомобилиста. Разбираемся, какое наказание ему может грозить, а также что говорит о случившемся пострадавшая.



Сбил вместе с коляской

Резонансный ролик был опубликован в одном из популярных пабликов Новосибирска. На видео женщина с ребенком в санках-коляске выходит из подъезда и приближается к водителю, который припарковал свою Toyota Corolla на тротуаре, нарушив ПДД. Мать открывает дверь машины и о чем-то говорит с автомобилистом. После этого мужчина резко разворачивается и сбивает ее с ног. От удара женщина падает на проезжую часть вместе с коляской.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 15 февраля во дворе дома по улице Александра Чистякова. 36-летняя женщина была доставлена в больницу с переломом ноги. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего водителя по статье "Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений". Мужчина задержан и сейчас проходит допрос. Следователи также планируют обратиться в суд, чтобы подозреваемого поместили под стражу.

Как сообщает "Комсомольская правда", на мать с ребенком наехал доставщик еды. Он припарковался в неположенном месте, чтобы подняться к клиенту и передать заказ. Пострадавшая Наталья рассказала изданию, что в этот день она отправилась на прогулку вместе с мужем и годовалой дочерью. В лифте женщина пересеклась с курьером, который в последствии оказался водителем иномарки.

"Когда муж пошел выносить мусор, я подошла к водителю, спросила: "Вы видите, где стоите? Это газон". А он: "Да пошла ты!". Я – представитель совета дома, поэтому сделала ему замечание. В ответ было: "Ну а что? Мне встать больше некуда было", – вспоминает женщина.



Наталья пыталась узнать у курьера, в какой компании он трудится и в какую квартиру доставлял заказ, чтобы сообщить о нарушениях. Однако мужчина, с ее слов, на вопросы ничего не ответил, а просто развернул автомобиль и сбил ее прямо у подъезда.





Наталья пострадавшая Я закричала от боли, когда он наехал мне на ногу. Из санок выпала дочка и заплакала. К нам подбежал мой муж, он не дал водителю уехать, в горячке ударил его два раза. Соседи вызвали скорую и полицию, помогли мне встать. Меня увезли в больницу. Поставили диагноз: закрытый краевой перелом колена и гемартроз (кровоизлияние в полость сустава – Прим. ред). С дочкой, слава богу, все в порядке.

Сейчас пострадавшая находится дома с наложенным гипсом. На водителя она написала заявление и хочет обратиться в суд, чтобы тот ей возместил ущерб. По данным СМИ, курьер тоже обратился в полицию, так как получил, по его версии, сотрясение мозга после ударов, нанесенных мужем Натальи.

Подозреваемый в беседе с телеканалом "360" сообщил, что женщина с коляской перегородила ему дорогу и тем самым заблокировала машину. Кроме того, со стороны Натальи якобы было не простое замечание, а самый настоящий крик.

"Она хотела, чтобы приехала полиция и меня арестовала. Она мне выезд три раза перекрывала", – пояснил мужчина. Он добавил, что конфликт можно было решить мирным способом: просто дождаться прибытия правоохранителей и никуда не торопиться.

Жительница квартиры, куда курьер доставлял заказ, также охарактеризовала его как "доброго и вежливого" человека, который произвел на нее хорошее впечатление.



Нужно ли спорить с автохамами?

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко пояснила Москве 24, что в любом конфликте есть вина обеих сторон. В частности, пострадавшая женщина, обращаясь к водителю, могла спровоцировать его на агрессию.

"Это ни в коем случае не оправдывает действие водителя, он не должен был так делать. Но суть в том, что в любом конфликте люди должны понимать, для чего они что-то говорят или делают. Очень часто кто-то может задеть эго человека. На месте этой женщины я понимаю, что в случае, когда на тротуаре постоянно оставляют машину, этот водитель мог стать точкой кипения", – пояснила психолог.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Когда мы пытаемся урегулировать конфликт, то у двух сторон всегда есть ресурсы его решить. И оба несут ответственность за конфликтное поведение. Однако это не оправдывает хулиганские и противоправные действия какой-то из сторон.

По ее словам, если автомобиль объективно мешает пройти, то можно вежливо попросить водителя отъехать. В случае, если человек неадекватно реагирует, дальше заходить не стоит. Лучше обратиться в ГИБДД с тем, чтобы они разобрались в ситуации, подчеркнула Овчаренко.



Что может грозить водителю?

По словам автоюриста Льва Воропаева, любое решение по уголовным делам принимает только суд, поэтому версия следствия не является окончательным обвинением.

"Пока суд не вынес обвинительный приговор, лицо считается невиновным, чтобы там следователи не усмотрели. Однако, по практике, если следователи это увидели, то, скорее всего, человек понесет уголовное наказание за покушение на убийство двух лиц", – пояснил собеседник Москвы 24.

При этом юрист считает, что адвокаты обвиняемого будут пытаться переквалифицировать статью.





Лев Воропаев автоюрист Если человек впервые привлекается, то, обычно, назначают минимально возможное наказание или могут даже вынести условный приговор. Может быть, человек от эмоций отойдет и будет договариваться и примиряться с пострадавшей.

Воропаев добавил, что в любом случае при назначении наказания судья оценивает личность обвиняемого, все отягчающие и смягчающие обстоятельства.