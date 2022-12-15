Дети, угрожавшие в Калининграде суицидом, объяснили свой поступок

14 декабря трое детей заперлись в квартире в Калининграде и угрожали суицидом. По предварительным данным, причиной такого шага стало физическое насилие со стороны матери. Разбираемся в подробностях происшествия.
Дети из скандальной семьи
Трое подростков (два брата и сестра), заперлись в квартире на четвертом этаже в Калининграде 14 декабря. Там они сняли видео, в котором рассказали, что закрылись от "применяющей к ним насилие" матери, и угрожали нанести себе увечья.
На место приехали сотрудники полиции и родственники детей. После переговоров следователям все же удалось убедить братьев и сестру открыть дверь. СК РФ по Калининградской области начал проверку случившегося.
Позднее выяснилось, что в квартире закрылись дети уроженки Дагестана Нины Церетиловой, чья история развода стала известной благодаря огласке в СМИ. В 2018 году женщина обратилась в суд из-за того, что ее бывший муж Магомед не платил алименты. Спустя два года разбирательств было вынесено решение в пользу отца, и дети остались с ним. В вину Церетиловой поставили "аморальное поведение": она красит волосы, колит татуировки и носит пирсинг, что якобы не соответствует образу многодетной матери.
В марте 2021 года Верховный суд Дагестана отменил это решение, спустя семь месяцев женщине удалось вернуть детей. После этого семья переехала в Калининград.
В настоящее время детей увезли в реабилитационный центр города Зеленоградска, сообщил имам молельного дома поселка Большое Исаково Абдулла Гаджиев. По его словам, подростки останутся там, пока будет вестись проверка. "Они будут находиться на нейтральной зоне, дедушка и бабушка смогут их посещать. Все с ними хорошо", – уточнил он.
Подростков били?
В записанном в квартире видеоролике подростки рассказали, что мать постоянно их избивала.
Дети сказали, что не раз вызывали службы по делам несовершеннолетних, но им якобы не помогли. Они признались, что хотят уехать на родину к бабушке и дедушке.
К урегулированию конфликта подключились органы опеки, инспекция по делам несовершеннолетних и социальные службы Калининграда, подчеркнула в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в республике Дагестан Марина Ежова. По ее словам, дети и их мать сейчас находятся в нестабильном эмоциональном состоянии и могут нуждаться в помощи психотерапевта.
Ежова добавила, что отец подростков до иска о взыскании алиментов никак не интересовался ни моральным обликом своей жены, ни состоянием своих детей. Чтобы не перечислять деньги, зачастую злостные неплательщики подкупом или угрозами заставляют ребенка сказать в суде, что тот хочет жить с отцом, подчеркнула омбудсмен.