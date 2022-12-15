Дети, угрожавшие в Калининграде суицидом, объяснили свой поступок

14 декабря трое детей заперлись в квартире в Калининграде и угрожали суицидом. По предварительным данным, причиной такого шага стало физическое насилие со стороны матери. Разбираемся в подробностях происшествия.



Дети из скандальной семьи

Трое подростков (два брата и сестра), заперлись в квартире на четвертом этаже в Калининграде 14 декабря. Там они сняли видео, в котором рассказали, что закрылись от "применяющей к ним насилие" матери, и угрожали нанести себе увечья.

На место приехали сотрудники полиции и родственники детей. После переговоров следователям все же удалось убедить братьев и сестру открыть дверь. СК РФ по Калининградской области начал проверку случившегося.

Позднее выяснилось, что в квартире закрылись дети уроженки Дагестана Нины Церетиловой, чья история развода стала известной благодаря огласке в СМИ. В 2018 году женщина обратилась в суд из-за того, что ее бывший муж Магомед не платил алименты. Спустя два года разбирательств было вынесено решение в пользу отца, и дети остались с ним. В вину Церетиловой поставили "аморальное поведение": она красит волосы, колит татуировки и носит пирсинг, что якобы не соответствует образу многодетной матери.

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана отменил это решение, спустя семь месяцев женщине удалось вернуть детей. После этого семья переехала в Калининград.

В настоящее время детей увезли в реабилитационный центр города Зеленоградска, сообщил имам молельного дома поселка Большое Исаково Абдулла Гаджиев. По его словам, подростки останутся там, пока будет вестись проверка. "Они будут находиться на нейтральной зоне, дедушка и бабушка смогут их посещать. Все с ними хорошо", – уточнил он.

Подростков били?

В записанном в квартире видеоролике подростки рассказали, что мать постоянно их избивала.





один из подростков, закрывшихся в квартире в Калининграде Я когда сестру и брата защищал, она (мама) напала на меня, начала по башке сильно кулаками бить. И она сказала, если я пожалуюсь полиции, прокуратуре, она меня посадит в тюрьму.

Дети сказали, что не раз вызывали службы по делам несовершеннолетних, но им якобы не помогли. Они признались, что хотят уехать на родину к бабушке и дедушке.

К урегулированию конфликта подключились органы опеки, инспекция по делам несовершеннолетних и социальные службы Калининграда, подчеркнула в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в республике Дагестан Марина Ежова. По ее словам, дети и их мать сейчас находятся в нестабильном эмоциональном состоянии и могут нуждаться в помощи психотерапевта.



Марина Ежова уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Реакция и поведение детей будет вполне понятна, если учесть, что за время судебных процессов, похищения и удержания то в Буйнакске, то в Чечне они не учились, не занимались дополнительными занятиями, не общались со сверстниками. Более года им вбивалась в голову ненависть к матери.

Ежова добавила, что отец подростков до иска о взыскании алиментов никак не интересовался ни моральным обликом своей жены, ни состоянием своих детей. Чтобы не перечислять деньги, зачастую злостные неплательщики подкупом или угрозами заставляют ребенка сказать в суде, что тот хочет жить с отцом, подчеркнула омбудсмен.