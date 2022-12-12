Детский омбудсмен Москвы навестит найденную в подъезде новорожденную

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская планирует навестить новорожденную девочку, которую мать оставила в подъезде на юге Москвы. О состоянии ребенка она рассказала в своем телеграм-канале.

По ее словам, в настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, ее наблюдают медики.

"Состояние новорожденной девочки, которую в выходные нашли в подъезде жилого дома в Москве на Паромной улице, удовлетворительное. <...> Планирую навестить малышку", – говорится в публикации Ярославской.

Она подчеркнула, что будет лично следить за ходом расследования данного инцидента.

Ранее сообщалось, что ребенок, завернутый в одеяло, лежал на лестничной клетке первого этажа в подъезде жилого дома. Личность матери ребенка быстро установили. Это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения.

В ходе допроса женщина полностью признала свою вину.

Позднее стало известно, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте женщины, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери.



Детский омбудсмен рассказала о состоянии найденной в подъезде Москвы девочки

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