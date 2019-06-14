Что известно об убийстве жены бывшего хоккеиста сборной России Соколова

В Ленинградской области 13 июня в частном доме было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась жена экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. В момент убийства дома также находились двое ее сыновей. Одного из них в тяжелом состоянии госпитализировали, а другого задержали. Юношу подозревают в убийстве собственной матери. Разбираемся, что известно о трагическом происшествии.

Фото: Следком

В одном из частных домов коттеджного поселка Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области 13 июня было найдено тело 45-летней женщины. Следователи определили, что ее смерть была неестественной. Погибшая оказалась женой бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. В момент убийства вместе с ней дома находились двое сыновей 18-ти и 15 лет.

По данным СМИ, к полицейским обратились соседи женщины, к которым прибежал ее младший ребенок. Он просил о помощи и утверждал, что его брат напал на маму. Подросток рассказал, что между ними произошел конфликт. После чего старший брат якобы набросился на женщину с ножом, а затем нанес ранения и себе.

"Комсомольская правда" со ссылкой на источник передавала, что 18-летний юноша вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. На что испуганный мальчик якобы ответил: "Не надо, я же тебя люблю". Предположительно, в этот момент он еще не знал о смерти матери.

Близкая подруга старшего брата, пожелавшая остаться неназванной, утверждает, что парень не был агрессивным, но "иногда в его глазах появлялось что-то "черное", какой-то холодный блеск". Она добавила, что молодой человек якобы старался избегать разговоров о семье. "Было ощущение, что у них не все так благополучно, как казалось за "фасадом", вот оно и подтвердилось", – делится девушка.

Она также рассказала, что молодой человек боялся не оправдать ожиданий отца. "Он жаловался на него часто, но при этом не любил выносить на обсуждение проблемы, которые были в доме", – уверяет девушка.

Позднее в СК РФ сообщили, что старший брат в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение. Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии и допросили некоторых жителей поселка, мужа погибшей и ее младшего сына. При этом подозревают в совершении преступления именно последнего.



пресс-служба СК РФ По подозрению в совершении преступления следователем СКР задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.

В настоящий момент следователи продолжают разбирательство по этому делу. Решается вопрос о назначении комплекса необходимых судебных экспертиз.

При этом бывший тренер 15-летнего подростка Евгений Михалкевич рассказал журналистам "Вечерней Москвы", что проработал с юношей год и даже не мог предположить, что такой страшный инцидент может произойти. По его словам, внутри семьи Соколовых конфликтов он не замечал.

Мальчика тренер охарактеризовал как "всегда вежливого, спокойного и отзывчивого", а также называл его трудолюбивым. По мнению Михалкевича, с матерью у подростка были хорошие отношения. "Она часто посещала матчи, он был к ней привязан очень", – заключил тренер.

Максим Соколов и его госпитализированный 18-летний сын. Фото: телеграм-канал Mash

Максим Соколов – известный хоккеист, ранее он играл за питерский "СКА", омский "Авангард" и сборную России. Вратарь был участником Олимпийских игр в Турине в 2006 году, дважды становился призером чемпионатов мира в составе сборной России (серебряная медаль – в 2002, бронзовая – в 2005 году), а также чемпионом России 2004 года и обладателем Кубка европейских чемпионов. К своим 47 годам он уже закончил карьеру игрока и сейчас является старшим тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946". Его 18-летний старший сын, которого тоже зовут Максим, играет вратарем в этой команде.

В связи с трагедией хоккейный клуб "СКА" выразил соболезнования мужчине. "В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент... Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий", – говорится в заявлении в официальном аккаунте "СКА" в Twitter.



официальный аккаунт "СКА" в Twitter Хоккейный клуб "СКА" соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь.

Максим и Ирина Соколовы прожили вместе двадцать лет, оба сына родные. Последние годы погибшая занималась воспитанием детей, она психолог по образованию. В СМИ также сообщалось, что между супругами в последнее время были довольно напряженные отношения. Соколов в связи со своей работой постоянно переезжал (Омск, Череповец, Челябинск), к чему женщина относилась довольно болезненно. Она оставалась дома с детьми в Санкт-Петербурге. С 2017 года супруги жили раздельно.