В Москве девушка облила кислотой своего экс-бойфренда

В столице разыскивают девушку, которая облила кислотой бросившего ее парня, передает телеканал Москва 24.
По данным телеканала, пара рассталась еще год назад. Однако бывшая возлюбленная молодого человека на этом не успокоилась. Она прислала парню SMS-сообщение с просьбой встретиться в центре города. Когда ничего не подозревающий экс-бойфренд приехал на встречу в кафе, девушка плеснула в него кислотой и убежала.
Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него ожоги 20% тела. Хотя жизни молодого человека ничего не угрожает, следы встречи с бывшей могут остаться навсегда, отмечают медики.
Инцидент в кафе попал на камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Девушку объявили в розыск.
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