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16:39

Девушка инсценировала свое убийство из-за надоевшего нищего бойфренда

за рубежом происшествия

16:39

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Фото: Weibo

Необычный и опасный способ расстаться с бойфрендом придумала девушка по фамилии Ю из Китая, сообщает Daily Mail.

Побывав в родном городе своего парня, 37-летняя Ю обнаружила, что ее избранник Лин очень беден. Тогда китаянка решила расстаться с ним, но побоялась сказать об этом напрямую.

Желая избавиться от впавшего в немилость ухажера, Ю разыграла целое представление. Она инсценировала собственное похищение и убийство.

Чтобы привести хитроумный план в действие, Ю скрылась из общежития, где остановилась со своим парнем. Позже она позвонила ему со страшным известием. Девушка заявила, что бывший муж похитил ее и увез в неизвестном направлении.

Вслед за этим Лин получил несколько сообщений с угрозами якобы от экс-супруга Ю. В одном из SMS было сказано, что Ю мертва, а ее тело выбросили в озеро. Перепуганный Лин сообщил обо всем в полицию.

Полицейские разыскали беглянку в одном из мотелей благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ее посадили в тюрьму на десять суток за нарушение общественного порядка.

за рубежом происшествия

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