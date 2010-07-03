Девушка инсценировала свое убийство из-за надоевшего нищего бойфренда

Необычный и опасный способ расстаться с бойфрендом придумала девушка по фамилии Ю из Китая, сообщает Daily Mail.
Побывав в родном городе своего парня, 37-летняя Ю обнаружила, что ее избранник Лин очень беден. Тогда китаянка решила расстаться с ним, но побоялась сказать об этом напрямую.
Желая избавиться от впавшего в немилость ухажера, Ю разыграла целое представление. Она инсценировала собственное похищение и убийство.
Чтобы привести хитроумный план в действие, Ю скрылась из общежития, где остановилась со своим парнем. Позже она позвонила ему со страшным известием. Девушка заявила, что бывший муж похитил ее и увез в неизвестном направлении.
Вслед за этим Лин получил несколько сообщений с угрозами якобы от экс-супруга Ю. В одном из SMS было сказано, что Ю мертва, а ее тело выбросили в озеро. Перепуганный Лин сообщил обо всем в полицию.
Полицейские разыскали беглянку в одном из мотелей благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ее посадили в тюрьму на десять суток за нарушение общественного порядка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.