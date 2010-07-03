Задержан сын экс-вратаря сборной РФ по хоккею Максима Соколова

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Следственный комитет задержал 15-летнего сына экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, сообщает пресс-служба СК. Подростка подозревают в убийстве своей 45-летней матери.

13 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, обнаружили тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти, а также 18-летнего юношу. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предполагаемое орудие преступления, а также допросили мужа погибшей, ее несовершеннолетнего сына и соседей.

По подозрению в убийстве задержан 15-летний сын жертвы. Его допросили в качестве несовершеннолетнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным СМИ, в полицию о ЧП сообщили соседи женщины, к которым прибежал ее младший сын. Он звал на помощь и говорил, что его старший брат пошел на маму с ножом.

В итоге женщину нашли с перерезанным горлом. Погибшая – жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина. Максим Соколов ранее играл за команды "СКА", "Авангард" Омской области, за сборную России. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, является призером чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду "СКА-1946".

В момент убийства в доме было три человека – жена хоккеиста Соколова и двое их сыновей. Старшего сына хоккеиста тоже зовут Максим. Он голкипер в "СКА-1946".

Максим и Ирина Соколовы прожили вместе 20 лет, оба сына – родные. Последние годы погибшая занималась воспитанием детей, по образованию она психолог. Также в СМИ появилась информация, что между супругами в последнее время были напряженные отношения: Ирина болезненно относилась к постоянным переездам мужа (Максим Соколов работал в Череповце, Омске, Челябинске) и не ездила с ним, а оставалась дома с детьми, в Санкт-Петербурге. С 2017 года супруги Соколовы жили раздельно.