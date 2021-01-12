Очевидцы рассказали о семье, в чьей квартире произошел пожар в Екатеринбурге

Ночью 12 января в одном из жилых домов Екатеринбурга начался пожар. В результате ЧП погибли восемь человек. В квартире, где был очаг возгорания, проживала неблагополучная семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно о трагедии.



Неосторожное обращение с огнем

Информация о пожаре в доме № 7 на Рассветной улице в Екатеринбурге, по данным регионального главка МЧС, поступила 12 января около трех часов ночи по местному времени (00:58 по Москве). К моменту прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, а в подъезде наблюдалось плотное задымление.

"Была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека", – сообщили в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.

Для эвакуированных жильцов в городской гимназии № 176 создали пункт временного размещения.

Жертвами трагедии стали восемь человек, среди которых ребенок. Их тела обнаружили на втором, пятом и девятом этажах. Жильцы отравились угарным газом. Среди пострадавших семнадцатилетний подросток, его госпитализировали с ожогами 1-й и 2-й степени сразу после случившегося.



По словам временно исполняющего полномочия главы города Алексея Орлова, в квартире на втором этаже, где был очаг пожара, жила неблагополучная семья.





Алексей Орлов временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Семья, по предварительным данным, неблагополучная, к сожалению. По предварительным данным, (причина пожара. – Прим. ред.) неосторожное обращение с огнем.

Вместе с тем старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила, что в этой квартире использовались горелки, а также в ней обнаружены многочисленные окурки. Известно, что проживавшей там семье отключили электричество за долги.

"Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ №9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тысяч рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии", – пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По факту гибели восьми человек следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пострадавшим и родным погибших при пожаре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь, сообщили в департаменте информационной политики региона.



"Квартира снизу горит, задыхаемся"

Одна из жительниц горевшего дома звала на помощь через соцсети. В своем Twitter она написала: "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем".

К сожалению, ни женщину, ни ее маленькую дочь спасти не удалось. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.





Валерий Горелых руководитель пресс-службы регионального главка МВД В 5:25 (3:25 по Москве) бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой шесть лет... К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья 1982 года рождения.

О трагедии в интервью РЕН ТВ рассказала соседка по дому Людмила Пузакова.



Фото: скриншот Twitter

"Я пошла в туалет и услышала шум, увидела пожарных. Пожар-то был на другой стороне, мы живем в другом отсеке. Там жили пьяные, у них там что-то случилось, что-то они натворили. Видимо, там по вентиляции все пошло", – объяснила она.

Один из жильцов горевшего дома, который проживал на четвертом этаже, также рассказал, что проснулся от дыма.





житель дома, где случился пожар Посмотрел снизу, со второго этажа зарево хорошее, горит все. Закрыли все двери, положили мокрую тряпку. Мы позвонили, естественно, в МЧС. Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели.

Мужчина подтвердил, что в квартире, где произошло возгорание, жила неблагополучная семья. "Лариса пила со своим ухажером. Вот и допилась", – подчеркнул он.

С тем, что хозяева квартиры, где случился пожар, любили выпить, согласился и другой очевидец трагедии. "Нет, там был не притон, она работала, но они пили постоянно. Женщина и сожитель ее. Компании у них нечасто бывали", – заявил мужчина в интервью РЕН ТВ.

Вместе с тем управляющая компания "Радомир-Инвест", которая обслуживает горевший дом, сообщила, что он находился в удовлетворительном состоянии. Проблем по нему не было.