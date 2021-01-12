Очевидцы рассказали о семье, в чьей квартире произошел пожар в Екатеринбурге

Ночью 12 января в одном из жилых домов Екатеринбурга начался пожар. В результате ЧП погибли восемь человек. В квартире, где был очаг возгорания, проживала неблагополучная семья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно о трагедии.
Неосторожное обращение с огнем
Информация о пожаре в доме № 7 на Рассветной улице в Екатеринбурге, по данным регионального главка МЧС, поступила 12 января около трех часов ночи по местному времени (00:58 по Москве). К моменту прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, а в подъезде наблюдалось плотное задымление.
"Была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека", – сообщили в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
Для эвакуированных жильцов в городской гимназии № 176 создали пункт временного размещения.
Жертвами трагедии стали восемь человек, среди которых ребенок. Их тела обнаружили на втором, пятом и девятом этажах. Жильцы отравились угарным газом. Среди пострадавших семнадцатилетний подросток, его госпитализировали с ожогами 1-й и 2-й степени сразу после случившегося.
По словам временно исполняющего полномочия главы города Алексея Орлова, в квартире на втором этаже, где был очаг пожара, жила неблагополучная семья.
Вместе с тем старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила, что в этой квартире использовались горелки, а также в ней обнаружены многочисленные окурки. Известно, что проживавшей там семье отключили электричество за долги.
"Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ №9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тысяч рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии", – пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По факту гибели восьми человек следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Пострадавшим и родным погибших при пожаре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь, сообщили в департаменте информационной политики региона.
"Квартира снизу горит, задыхаемся"
Одна из жительниц горевшего дома звала на помощь через соцсети. В своем Twitter она написала: "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем".
К сожалению, ни женщину, ни ее маленькую дочь спасти не удалось. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
О трагедии в интервью РЕН ТВ рассказала соседка по дому Людмила Пузакова.
Фото: скриншот Twitter
"Я пошла в туалет и услышала шум, увидела пожарных. Пожар-то был на другой стороне, мы живем в другом отсеке. Там жили пьяные, у них там что-то случилось, что-то они натворили. Видимо, там по вентиляции все пошло", – объяснила она.
Один из жильцов горевшего дома, который проживал на четвертом этаже, также рассказал, что проснулся от дыма.
Мужчина подтвердил, что в квартире, где произошло возгорание, жила неблагополучная семья. "Лариса пила со своим ухажером. Вот и допилась", – подчеркнул он.
С тем, что хозяева квартиры, где случился пожар, любили выпить, согласился и другой очевидец трагедии. "Нет, там был не притон, она работала, но они пили постоянно. Женщина и сожитель ее. Компании у них нечасто бывали", – заявил мужчина в интервью РЕН ТВ.
Вместе с тем управляющая компания "Радомир-Инвест", которая обслуживает горевший дом, сообщила, что он находился в удовлетворительном состоянии. Проблем по нему не было.