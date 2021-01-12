В МВД назвали возможную причину пожара в квартире в Екатеринбурге

14:56
Фото: 66.mchs.gov.ru
Вероятной причиной пожара в доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь человек, могли быть свечи. Их использовали хозяева квартиры, где был очаг возгорания, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Квартира на втором этаже девятиэтажки на улице Рассветной загорелась в ночь на вторник. Согласно информации свердловского СУСК, среди восьми погибших один ребенок.
Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как уточнила Горелых, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Стражи порядка уже установили личности семи из восьми погибших. 17-летний сын хозяйки квартиры, где произошел пожар, был доставлен в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Он подтвердил, что в квартире отключен свет из-за долга, который составляет около 300 тысяч рублей.
Ранее СМИ уже называли вероятные причины пожара в Екатеринбурге. Временно исполняющий полномочия главы уральской столицы Алексей Орлов заявил, что погибшие при пожаре отравились угарным газом.
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