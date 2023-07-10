"Попросил меня сбегать за ножом": что известно о срезавших скальп юноше в Электростали

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на молодого человека в подмосковной Электростали из-за прически. Сам конфликт произошел 9 июля. Двум незнакомцам не понравился цвет волос парня. В результате обидчики срезали у юноши вместе с шевелюрой кожу с головы. Рассказываем подробности.



"Начали общаться за волосы"

Фото: МВД МЕДИА

Вечером 9 июля в подмосковной Электростали двое мужчин напали на 19-летнего молодого человека из-за прически. Незнакомцам не понравился цвет волос парня, и они решили его обстричь. В результате вместе с шевелюрой обидчики срезали юноше кожу с головы.





пресс-служба подмосковного главка МВД У одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован, нападавшие скрылись.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести. Обоих подозреваемых в нападении задержали. Причем один из них был пойман в Обнинске Калужской области. Задержанные рассказали полицейским свою версию случившегося. Первый утверждает, что находился под действием спиртного и ничего не помнит, но вместе с тем признал вину.

Его приятель рассказал, что во время распития алкоголя их потревожили двое молодых людей. У одного были желтые волосы, а у другого просто длинные. "Они что-то у нас спросили, потом сели с нами, начали общаться вот за эти волосы его. Музафар попросил меня сбегать за ножом. Я думал, он приколется как-то, напугает... он начал отрезать ему челку вот эту", – сообщил мужчина.

Он также добавил, что погнался за вторым юношей но не смог поймать, а когда пришел назад, то увидел истекающего кровью "пацанчика с желтыми волосами".

По данным телеграм-канала "МК: срочные новости", задержанные работают на складе одного из маркетплейсов в Электростали. Отмечается, что в ходе следствия полиция пришла в общежитие для рабочих. Там правоохранителям якобы рассказали, что один из нападавших был неуравновешенным и спал с ножом под подушкой, а второй – тихоня, который слушался товарища. В день происшествия у первого, предположительно, случился конфликт на рабочем месте. В связи с этим он решил выпить и взял с собой приятеля.



"Угрожали найти и убить"

Фото: телеграм-канал SHOT

По данным СМИ, пострадавшего молодого человека зовут Юрий, в день нападения он гулял со своим другом. Сам он рассказал, что подошел на улице к мужчинам попросить сигарету, после чего завязался конфликт. "Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа", – отметил парень.

Молодой человек относит себя к субкультуре панков, рассказала его девушка, сообщает "Газета.ру". Она также поделилась подробностями конфликта между возлюбленным и нападавшими.





девушка Юрия Юрий объяснил, что ему нравится его внешний вид и он считает, что это нормально, что никто не запрещает ему так ходить. Один из мужчин отошел на некоторое время, потом вернулся с ножом, передал другому – тот схватил Юру за волосы и начал их резать. Парень прикрывал шею, он очень боялся, что его убьют. Мужчина дорезал волосы, срезал скальп и начал уходить, напоследок сказав, что если Юра кому-то что-то расскажет, то его найдут и убьют.

По словам девушки, после инцидента молодой человек понял, что у него сильное кровотечение и дошел до ближайшего магазина, чтобы ему вызвали скорую помощь. Одна из очевидцев ЧП рассказала, что общалась с Юрием после нападения, чтобы тот не терял сознание до приезда медиков, сообщает телеканал "360". Свидетельница уточнила, что юноша находился в состоянии шока. "Он говорил: "У меня темнеет в глазах, у меня все темнеет, мне плохо". Чтобы он не отключился, мы диалог вели с ним", – объяснила она.

Сейчас молодому человеку представит пересадка кожи, сообщает Life.ru. Свое самочувствие он оценивает, как "более или менее", при этом признается, что когда поднимается, то у него темнеет в глазах. Также парень переживает, что нападавшим дадут условный срок. Юрий считает, что если так случится, то ему придется уехать из города.

