"Наступила абсолютная ночь": жители Камчатки рассказали об извержении Шивелуча

На Камчатке в ночь на 11 апреля по местному времени произошло извержение вулкана Шивелуч. Образовавшееся в результате пепловое облако распространилось на 500 километров к северо-западу от него. В некоторых населенных пунктах полуострова были зафиксированы сильные пеплопады. Рассказываем подробности произошедшего.



Сильнейший пеплопад

Извержение одного из наиболее крупных вулканов Камчатки – Шивелуч – произошло в ночь на вторник, 11 апреля. Высота пеплового облака, образовавшегося в результате, достигала 15–20 километров. Оно распространилось на 500 километров к северо-западу от вулкана. В итоге сильные пеплопады накрыли населенные пункты Усть-Камчатского района. В частности, ближайший к Шивелучу – поселок Ключи, где выпало более восьми сантиметров вулканического пепла.





из сообщения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет.

Также пеплопад задел поселок Козыревск и село Майское. Кроме того, пепел выпал в селе Долиновка и поселках Атласово, Таежном, Лазо Мильковского района. По мнению специалистов, есть вероятность, что облако дойдет и до Петропавловска-Камчатского. При этом позднее, 11 апреля, Шивелуч вновь выбросил пепел, но уже на высоту примерно 12 километров.

Для пострадавшего от пеплопада населения проведут углубленную диспансеризацию, сообщили власти региона. "Будет проведен обход всех без исключения жителей с целью выяснения групп риска и уточнения необходимости оказания медицинской помощи на месте или с выездом в город", – заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, добавив, что сейчас нет необходимости в массовой эвакуации граждан из затронутых стихией районов.

В свою очередь, в Росавиации отметили, что выбросам Шивелуча присвоен красный код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В связи с этим российскими авиавластями было издано извещение летному составу. Из него следует, что деятельность вулкана может представлять опасность как для внутренних, так и для международных полетов.



"Пепловики" и "грязевые" ванны

Фото: информационный центр Усть-Камчатского муниципального района/ТАСС

Извержение вулкана сопровождалось гулом и абсолютной темнотой в поселке Ключи. Об этом рассказал местный житель Дмитрий Мельников. "Шесть часов утра, солнце начинало подниматься, однако затем услышали гул со стороны Шивелуча. Небо начало затягивать темными облаками, и затем наступила абсолютная ночь, темнота", – объяснил мужчина.

Он добавил, что сильный пеплопад в Ключах длился несколько часов. В соцсетях люди делятся кадрами последствий: улицы, дома и машины превратились в серые массы – все это напоминает пустыню. Жители также лепят "пепловиков" и дают им имена, например, одного назвали Пеплов Пепловик Иванович. Некоторые даже принимают "грязевые" ванны в защитных костюмах.

Одна из местных жительниц Ника рассказала, что подобные ситуации в регионе происходят примерно раз в год, сообщает News.ru. Людей сотрудники МЧС просят оставаться дома, уточнила женщина.





Ника жительница Камчатки Конечно, подобные случаи уже были, но не настолько масштабно, говорят, это самый мощный выброс за последние 60 лет. Про вред и сказать нечего, все жители Камчатки, думаю, знают, что пепел не выводится из легких.

Другая местная жительница Анастасия рассказала "Ленте.ру", что в поселке Атласово после начала пеплопада все вокруг стало темно-розового цвета, а в воздухе ощущался сильный запах серы. Затем прошел дождь и на улице посветлело, подытожила женщина.

