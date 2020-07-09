Юристы оценили, какое наказание может грозить губернатору Хабаровского края

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и доставили в Москву на допрос. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Губернатора подозревают в организации убийств и проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Разбираемся в подробностях произошедшего, а также выясняем, какое наказание может грозить Фургалу, если его вину докажут.



Губернатор – организатор?

В Москве начался допрос задержанного хабаровского губернатора Фургала

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала у его дома утром 9 июля. По версии правоохранителей, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. В отношении него завели уголовное дело.





Светлана Петренко официальный представитель Следственного комитета России Возбуждение уголовного дела в отношении него стало результатом длительной и кропотливой работы Следственного комитета над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Помимо Фургала, в рамках уголовного дела задержали еще нескольких подозреваемых. Следователи предполагают, что они все являются участниками преступной группировки.

"В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших", – добавила Петренко.



На губернатора Хабаровского края дали показания соучастники убийств

Фургала уже доставили в Москву на допрос. Следствие будет просить суд его арестовать. Вопрос об аресте рассмотрят в Басманном суде 9 или 10 июля. Кроме того, губернатора проверят на причастность и к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от каких-либо оценок работы Сергея Фургала на посту губернатора. Кроме того, он напомнил, что решения об отставке главы Хабаровского края до сих пор не принято.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края.



Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 года в селе Поярково Михайловского района Амурской области. В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт (сейчас Амурская государственная медицинская академия), а в 2010 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 1992–1999 годах работал терапевтом, неврологом в Поярковской центральной районной больнице. С 1999 года занимался предпринимательством в Хабаровском крае, а в 2000-х годах был генеральным директором двух компаний – "Алькума", занимающейся торговлей лесоматериалами, и "Миф-Хабаровск", основным видом деятельности которой был сбор лома черных металлов. В 2005 году стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края, а с 2007 года был избран в Госдуму РФ: Фургал был депутатом трех созывов от фракции ЛДПР, а с 2016 – года первым зампредом комитета по охране здоровья. В 2018 году по результатом двух туров стал главой Хабаровского края.



По сроку давности?

Фото: снимок с видео СК РФ

Адвокат Кирилл Яковлев прокомментировал Москве 24 задержание губернатора Хабаровского края. Он напомнил, что преступления, в которых подозревают Фургала, были совершены в 2004–2005 годах, то есть достаточно давно. По закону человека могут освободить от наказания за истечением срока давности. Для тяжких преступлений это 10 лет, а для особо тяжких – 15 лет.

"Надо смотреть, что и как будет. Но я думаю, что ему не удастся избежать уголовной ответственности по сроку давности", – сказал Яковлев.





Кирилл Яковлев адвокат Может быть такое, что по убийствам, если вина будет доказана, суд в итоге освободит его от ответственности из-за сроков давности. Но если ему будут вменять и другие преступления, то он все же не сможет уйти от ответственности.

Яковлев предположил, что, в частности, Фургалу могут вменять организацию преступного сообщества. С этим мнением согласен и адвокат Петр Казаков. Вместе с тем он подчеркнул, что пока еще окончательно неизвестно, какова роль каждого из подозреваемых и сколько потерпевших. Поэтому делать конкретные прогнозы о том, каким может быть наказание в случае обвинительного приговора, сложно.

Что же касается сроков давности, то если говорить о 2004 годе, то они действительно уже истекли. А вот вопрос с 2005 годом неоднозначный, поскольку важно знать, в каком месяце было совершено предполагаемое преступление. В случае если срок давности по этому эпизоду еще не прошел, то по статье "Убийство" подозреваемым может грозить "очень серьезное наказание вплоть до пожизненного заключения", пояснил Казаков.

В свою очередь, политолог Александр Асафов пояснил телеканалу Москва 24, что сейчас нет неприкосновенных фигур, поэтому так называемые чистки во властных структурах продолжаются.

"Губернаторы уходят в отставку, министры садятся в тюрьму за преступления. И вот очередное такое событие, которое грозит стать очень резонансным", – пояснил эксперт.

По его мнению, задержание Фургала является следствием достаточно длительной оперативной работы, поэтому "все доказательства его виновности есть и все обоснованно".



Анатолий Федотов, Илона Соболева