Выживший в Непале российский альпинист Шамало рассказал подробности об экспедиции

Пять российских альпинистов погибли в Непале: они ушли на гору Дхаулагири 6 октября, но связь с ними пропала. Спустя два дня их тела обнаружили на леднике, куда они, судя по всему, рухнули, пролетев сотни метров. Все подробности происшествия и рассказ выжившего участника экспедиции – в материале Москвы 24.

"Срыв связки"

Российские альпинисты Александр Душейко (Санкт-Петербург, руководитель компании – организатора экспедиции), Владимир Чистиков (Пенза), Михаил Носенко (Северодвинск, Архангельская область), Дмитрий Шпилевой (Архангельск) и Олег Круглов (Фрязино, Московская область) вышли с высотного лагеря для восхождения на гору Дхаулагири примерно в шесть утра по местному времени 6 октября. Через пять часов они связались с товарищами, а после этого пропали, рассказал СМИ управляющий директор I AM Trekking&Expedition Пемба Джангбу Шерпа.

Спустя сутки тела пропавших нашли на высоте 7 100 метров во время облета на вертолете, рассказал руководитель спасательной операции. Он предположил, что скалолазы упали с 7 600 метров. Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в своих социальных сетях добавила, что в живых остался один человек: Валерий Шамало находился в этот момент в лагере.





Анна Пиунова представитель российского альпинистского сообщества Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6 100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки.

Также Федерация альпинизма Ленинградской области передала РИА Новости снимок с места происшествия, сделанный с вертолета 8 октября. На нем видно рюкзак, а также тела, которые лежат справа от него на скальном выступе на леднике.

"Все вместе это показывает, что (они) были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе", – рассказал агентству представитель организации.

Посольство России в Непале сообщило, что поддерживает связь с координаторами поисково-спасательных мероприятий и непальскими властями. Школа альпинизма Санкт-Петербурга, которой руководил Душейко, а также Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области начали сбор средств на эвакуацию тел и помощь родственникам погибших товарищей.



Дхаулагири (8 167 метров) – седьмая по высоте вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. В прошлом году там же погибла многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева.

"Еле успели свалить с горы"

Сбор группы в экспедицию начался еще в начале марта, говорится в соцсетях компании – организатора восхождения. Там же сказано, что финал был запланирован на 5 октября.

Согласно условиям, участники заплатили организационный взнос: 2 097 долларов – для спортсменов первого разряда и выше и 2 897 – для остальных. В эту сумму не входили билеты, продукты, заброска к старту и остальные расходы.

Кроме того, к участию допускались только те, кто уже имел опыт спортивных восхождений на высоту больше семи тысяч метров и квалификацию восхождения на восемь тысяч и больше без кислорода. Также почти всем, кроме обладателей жетонов "Снежный барс", нужно было сдать нормативы физподготовки, куда входили в том числе подтягивания, бег, вис, отжимания, гиперэкстензия и планка.

Как писал у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" Александр Душейко, в путь сначала отправились 15 человек, однако к 23 сентября их осталось девять – другие по разным причинам сошли с дистанции. По его словам, альпинисты находились в очень трудных климатических условиях.





из сообщения погибшего альпиниста Александра Душейко Прогноз погоды на ближайшие 10 дней не радует, еле успели свалить с горы, за все время было только два нормальных солнечных дня и парочка с переменной облачностью.

Единственный выживший российский альпинист Валерий Шамало рассказал "Газете.ру", что по плану он должен был взбираться в связке с Владимиром Чистиковым, однако к тому моменту мужчина уже получил несколько сильных обморожений и не хотел рисковать здоровьем. Кроме того, он понял, что на вершину группа поднимется только к ночи, что может быть опасно для жизни. Поэтому альпинист предложил всем вернуться в лагерь.





Валерий Шамало альпинист Ночные условия там различаются кардинально. Днем в эти дни светило солнышко, был почти штиль, достаточно тепло. Но ночью все совершенно по-другому: возникает откуда-то порывистый сильный ветер, несет пургу. К тому же склон этот очень непростой – там плохой снег, на нем трудно задержаться, если срываешься.

"Если это проходить днем, можно очень аккуратно ставить ногу, выбивать ступеньку, не задумываясь о времени, не торопясь, сделать все аккуратно. Ночью это очень сложно", – рассказал он.

Однако группа решила все же попробовать покорить вершину, а Шамало вернулся в лагерь. В беседе с RT он рассказал, что уже внизу узнавал обо всем, что происходит с группой. По его словам, отправившиеся на "штурм" шли медленно и даже сделали привал на день, что могло их сильно подкосить. Однако они не сообщали о проблемах по радиосвязи.

"Информацию я получал часов до 11. Они говорили, что спускаются, все в порядке. И вдруг прекратила приходить информация", – рассказал он.

По словам Шамало, альпинисты могли погибнуть из-за усталости и тяжелых условий.





Валерий Шамало альпинист Поскольку они были связаны все одной веревкой, наверное, кто-нибудь один сорвался, остальные не смогли его задержать из-за того, что снег недостаточно плотный снаружи.

Кроме того, альпинист заметил, что все члены группы были сильными ребятами с опытом. Однако он подчеркнул, что они могли упустить грань между риском и желанием добиться успеха.

