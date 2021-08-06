Родственники супругов-сатанистов из Москвы рассказали подробности о семье

Молодую пару из Москвы подозревают в серии ритуальных убийств, совершенных в Ленинградской области и Карелии около пяти лет назад. Отмечается, что жертвы увлекались эзотерикой и по своей воле отправились с супругами-сатанистами в лес. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.
Признали больше, чем ожидалось
Как сообщают СМИ, 34-летних Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Уже в отделе полиции супруги признались в совершении двух убийств, расчленении, а также в каннибализме, и рассказали, что совершили жертвоприношения.
По предварительным данным, речь идет о преступлениях, совершенных в 2016 году. Жертвой пары стал как минимум один житель Ленинградской области, который ранее числился пропавшим без вести. Предполагается также, что второй жертвой супругов стала девушка из Москвы, которая отправилась с Ольгой и Андреем в поход в Карелию. Однако предполагается, что жертв у пары значительно больше.
Родственники задержанных рассказали сайту "Комсомольская правда – Петербург", что супруги Андрей и Ольга могли состоять в секте. Отмечается, что задержанная пара увлекалась эзотерикой.
Жена-сатана?
Об эзотерических увлечениях пары говорят и их страницы в социальных сетях. Среди фотографий много символики, на стене – информация о различных амулетах и прочей атрибутике, а также тематические стихи. Правда, как отмечают родственники, увлечение в семью привнесла Ольга, а не Андрей.
По словам Ксении, сестры Андрея, пара познакомилась в 2016 году. "До этого брат не занимался сатанизмом, был байкером. Но Оля была ярой сатанисткой, она увлекается этим с 16 лет. У нее три оккультных татуировки", – рассказала Ксения.
Ксения утверждает, что, помимо этого, ее невестка употребляла наркотики, а также занималась их распространением. При этом о своем прошлом Ольга особо не распространялась: Ксения знает только о том, что у задержанной была мать, с которой та не общалась.
Отмечается, что через год отношений у пары родилась дочь, а еще через два года – еще одна. Девочки одного года и трех лет на данный момент находятся у сестры Андрея. "Дети брата сейчас находятся со мной. Я оформила над ними опекунство", – рассказала сестра подозреваемого.
Избавляли мир от слабых
Со слов Ксении, секта, в которой состояли ее брат с женой, называется "Орден девяти углов". Группировка зародилась в Великобритании и специализируется на жертвоприношениях. Отмечается, что в рамках правил жертвы должны были самостоятельно выбрать убийц, именно поэтому необходимо было доверие между первыми и вторыми.
Ксения рассказала, что дома у ее брата и жены она видела много оккультных книг и сатанинской атрибутики – шкатулки с пентаграммой, картины с дьяволом и так далее. Девушка утверждает, что ее саму также пытались затянуть в секту.
При этом девушка не верит, что ее брат мог совершить преступления, в которых признался. Всю вину она возлагает на плечи своей невестки.
"Поначалу он взял преступления на себя из-за любви, чтобы защитить Ольгу, чтобы ее отпустили. Но теперь он изменил свои показания", – заявила Ксения.
Связывали общие интересы
Что касается жертв, подтвержденной информации об их личностях пока нет. Предполагается, что одним из убитых мог стать житель Ленинградской области 27-летний Платон Степанов.
По данным "Фонтанки", несколько месяцев назад в Санкт-Петербург из Москвы прибыла следственная группа, чтобы проверить данные о закопанном теле Платона в лесу под Приозерском.
Платон пропал 13 августа 2016 года. Отмечается, что он также увлекался оккультными опытами и накануне рокового дня якобы созванивался с Андреем и Ольгой. В день пропажи он сел на электричку и отправился в район Приозерска. В одном направлении с ним, согласно данным сотовых вышек, следовали подозреваемые. Больше Платона никто не видел.
Родные мужчины, мать и старший брат, несколько лет провели в его поисках.
Ушла в поход с деньгами
Второй жертвой, по данным СМИ, могла стать 27-летняя москвичка Виктория. Девушка также имела интерес к сатанинской тематике.
Как рассказала ее мать изданию 47news, девушка была единственным ребенком в семье. Негативные перемены в ее поведении близкие стали замечать после смерти отца. "Стала красить волосы в черный цвет, приоритет в одежде был темным тонам. Дома начала появляться литература, из-за которой периодически возникали скандалы. Уходила в компанию, а возвращалась невменяемая", – рассказала ее мать.
Виктория рассказала матери, что в оккультное сообщество ее привел мужчина, с которым она ранее случайно познакомилась на улице.
Девушка ушла из дома 8 июня 2016 года. Она собрала рюкзак и отправилась в поход.
Больше на связь Виктория не выходила.
Позже следователи рассказали матери, что девушка уехала из Москвы в Петрозаводск 15 июня. О дальнейших ее передвижениях неизвестно.
Однако через месяц после исчезновения дочери ее матери стали поступать звонки из банков о незакрытом кредите, который взяла Виктория. Женщина предполагает, что ее дочь отправилась на встречу с преступниками с определенной суммой.