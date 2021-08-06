Родственники супругов-сатанистов из Москвы рассказали подробности о семье

Молодую пару из Москвы подозревают в серии ритуальных убийств, совершенных в Ленинградской области и Карелии около пяти лет назад. Отмечается, что жертвы увлекались эзотерикой и по своей воле отправились с супругами-сатанистами в лес. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.



Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Признали больше, чем ожидалось

Как сообщают СМИ, 34-летних Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Уже в отделе полиции супруги признались в совершении двух убийств, расчленении, а также в каннибализме, и рассказали, что совершили жертвоприношения.

По предварительным данным, речь идет о преступлениях, совершенных в 2016 году. Жертвой пары стал как минимум один житель Ленинградской области, который ранее числился пропавшим без вести. Предполагается также, что второй жертвой супругов стала девушка из Москвы, которая отправилась с Ольгой и Андреем в поход в Карелию. Однако предполагается, что жертв у пары значительно больше.

Родственники задержанных рассказали сайту "Комсомольская правда – Петербург", что супруги Андрей и Ольга могли состоять в секте. Отмечается, что задержанная пара увлекалась эзотерикой.



Фото: vk.com/Ольга Варг

Жена-сатана?

Об эзотерических увлечениях пары говорят и их страницы в социальных сетях. Среди фотографий много символики, на стене – информация о различных амулетах и прочей атрибутике, а также тематические стихи. Правда, как отмечают родственники, увлечение в семью привнесла Ольга, а не Андрей.

По словам Ксении, сестры Андрея, пара познакомилась в 2016 году. "До этого брат не занимался сатанизмом, был байкером. Но Оля была ярой сатанисткой, она увлекается этим с 16 лет. У нее три оккультных татуировки", – рассказала Ксения.





Ксения сестра Андрея Трегубенко Я заметила, что мой брат после встречи с ней тоже стал меняться. Начал мистические фотографии выкладывать. Изменил свой стиль, начал ходить в черном. Появилась эта оккультная атрибутика, символы, которые начали меня напрягать. Он отрекся от семьи, начал выпивать.

Ксения утверждает, что, помимо этого, ее невестка употребляла наркотики, а также занималась их распространением. При этом о своем прошлом Ольга особо не распространялась: Ксения знает только о том, что у задержанной была мать, с которой та не общалась.

Отмечается, что через год отношений у пары родилась дочь, а еще через два года – еще одна. Девочки одного года и трех лет на данный момент находятся у сестры Андрея. "Дети брата сейчас находятся со мной. Я оформила над ними опекунство", – рассказала сестра подозреваемого.



Фото: vk.com/Ольга Варг

Избавляли мир от слабых

Со слов Ксении, секта, в которой состояли ее брат с женой, называется "Орден девяти углов". Группировка зародилась в Великобритании и специализируется на жертвоприношениях. Отмечается, что в рамках правил жертвы должны были самостоятельно выбрать убийц, именно поэтому необходимо было доверие между первыми и вторыми.

Ксения рассказала, что дома у ее брата и жены она видела много оккультных книг и сатанинской атрибутики – шкатулки с пентаграммой, картины с дьяволом и так далее. Девушка утверждает, что ее саму также пытались затянуть в секту.





Ксения сестра Андрея Трегубенко Один из членов группировки рассказывал, что они занимаются очисткой планеты от ненужных людей, от слабых. Но подробностей никаких не рассказал.

При этом девушка не верит, что ее брат мог совершить преступления, в которых признался. Всю вину она возлагает на плечи своей невестки.

"Поначалу он взял преступления на себя из-за любви, чтобы защитить Ольгу, чтобы ее отпустили. Но теперь он изменил свои показания", – заявила Ксения.

Связывали общие интересы

Что касается жертв, подтвержденной информации об их личностях пока нет. Предполагается, что одним из убитых мог стать житель Ленинградской области 27-летний Платон Степанов.

По данным "Фонтанки", несколько месяцев назад в Санкт-Петербург из Москвы прибыла следственная группа, чтобы проверить данные о закопанном теле Платона в лесу под Приозерском.



В земле были найдены кости и фрагменты рук и ног. Их извлекли из земли и отправили на генетическую экспертизу, результаты которой пока не готовы.



Платон пропал 13 августа 2016 года. Отмечается, что он также увлекался оккультными опытами и накануне рокового дня якобы созванивался с Андреем и Ольгой. В день пропажи он сел на электричку и отправился в район Приозерска. В одном направлении с ним, согласно данным сотовых вышек, следовали подозреваемые. Больше Платона никто не видел.

Родные мужчины, мать и старший брат, несколько лет провели в его поисках.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ушла в поход с деньгами

Второй жертвой, по данным СМИ, могла стать 27-летняя москвичка Виктория. Девушка также имела интерес к сатанинской тематике.

Как рассказала ее мать изданию 47news, девушка была единственным ребенком в семье. Негативные перемены в ее поведении близкие стали замечать после смерти отца. "Стала красить волосы в черный цвет, приоритет в одежде был темным тонам. Дома начала появляться литература, из-за которой периодически возникали скандалы. Уходила в компанию, а возвращалась невменяемая", – рассказала ее мать.

Виктория рассказала матери, что в оккультное сообщество ее привел мужчина, с которым она ранее случайно познакомилась на улице.

Девушка ушла из дома 8 июня 2016 года. Она собрала рюкзак и отправилась в поход.





мать пропавшей Виктории Сказала: "Я поехала, скоро вернусь". Насколько я поняла, надолго вообще не собиралась ехать. К поездке готовилась долго, предупреждала, что уйдет в поход на несколько дней. С кем и куда идет, скрывала. Но собиралась в этот поход как-то странно. Обычно же берут с собой палатки, провизию, спички, теплые вещи. А она поехала налегке – с собой только рюкзак, с которым ходила обычно.

Больше на связь Виктория не выходила.

Позже следователи рассказали матери, что девушка уехала из Москвы в Петрозаводск 15 июня. О дальнейших ее передвижениях неизвестно.

Однако через месяц после исчезновения дочери ее матери стали поступать звонки из банков о незакрытом кредите, который взяла Виктория. Женщина предполагает, что ее дочь отправилась на встречу с преступниками с определенной суммой.