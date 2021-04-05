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PR-директор "Непосед" рассказал о рисковых увлечениях погибшего сына худрука студии

"Делал селфи или какой-то другой трюк". Детали гибели сына худрука "Непосед"
происшествия

В Подмосковье трагически погиб 14-летний сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян: его тело обнаружили возле дома. По предварительным данным, мальчик выпал из окна, когда делал эффектное селфи. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Рассказываем детали произошедшей трагедии.

Фото: instagram.com/elenapindzhoyan

Жизнь за фото?

Трагедия произошла в подмосковном загородном доме семьи в субботу, 3 апреля. Об этом рассказал PR-директор "Непосед" Петро Шекшеев. По его словам, около 23:00 бабушка мальчика поднялась в его комнату на третьем этаже, чтобы пожелать спокойной ночи, и увидела открытое окно.

Внизу лежало тело подростка с окровавленной головой, а рядом – разбитый телефон, добавил Шекшеев. По факту случившегося следователи организовали проверку. Отмечается, что семья мальчика и он сам характеризуются положительно.

По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования... В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
Ольга Врадий
старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области

Шекшеев сообщил, что из-за случившейся трагедии ближайший концерт "Непосед", который посвящен 30-летию со дня основания студии, вероятно, не состоится. "Мы должны были 12 апреля отмечать юбилей, но, видимо, все празднования будут отменены", – пояснил PR-директор коллектива.

Студию "Непоседы" Елена Пинджоян создала в1991 году. Свой творческий путь здесь начинали такие знаменитости, как солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, Влад Топалов, Сергей Лазарев, и многие другие.

Фото: instagram.com/elenapindzhoyan

"Не был депрессивным"

Погибший сын Елены Пинджоян также занимался в "Непоседах" и участвовал в их концертах. Незадолго до трагедии мальчику исполнилось 14 лет.

Свой день рождения он отметил сначала с коллективом, а в выходные должен был отпраздновать его с друзьями-скейтерами в парке, объяснил Шекшеев. По словам PR-директора студии, мальчик начал увлекаться самокатным спортом, скейтбордом, сноубордом несколько лет назад, любил трюки и вообще был "рисковым парнем".

Шекшеев подчеркнул, что версия СМИ о возможном самоубийстве подростка якобы из-за отобранного телефона "не выдерживает критики". Он рассказал, что в семье не было никаких конфликтов. По мнению Шекшеева, вероятно, мальчик просто "делал селфи или какой-то другой трюк".

Думаю, просто такое трагическое стечение обстоятельств, потому что высота-то была небольшая. Так что это точно не самоубийство – предсмертных записок нет, с родителями ссор не возникало. И даже телефон, из-за которого якобы возник конфликт, лежал разбитый около... Так что никто его у парня не забирал.
Петро Шекшеев
PR-директор студии "Непоседы"

Вместе с тем PR-директор "Непосед" добавил, что погибший мальчик был жизнерадостным и открытым. "Вообще он не был депрессивным или замкнутым подростком. Это не про него", – сказал Шекшеев.

На сайте театра-студии также отмечается, что мальчик был душой коллектива, жизнерадостным и талантливым человеком. "Это огромная и невосполнимая утрата. Весь коллектив и выпускники театра-студии скорбят и выражают соболезнования Елене Михайловне", – говорится на сайте "Непосед".

Сама Елена Пинджоян в Instagram написала о своем сыне: "Несчастный случай вознес его на небеса. Царствия небесного". Она также попросила помолиться за погибшего подростка.

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Соболева Илона

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