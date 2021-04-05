PR-директор "Непосед" рассказал о рисковых увлечениях погибшего сына худрука студии

В Подмосковье трагически погиб 14-летний сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян: его тело обнаружили возле дома. По предварительным данным, мальчик выпал из окна, когда делал эффектное селфи. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Рассказываем детали произошедшей трагедии.



Жизнь за фото?

Трагедия произошла в подмосковном загородном доме семьи в субботу, 3 апреля. Об этом рассказал PR-директор "Непосед" Петро Шекшеев. По его словам, около 23:00 бабушка мальчика поднялась в его комнату на третьем этаже, чтобы пожелать спокойной ночи, и увидела открытое окно.

Внизу лежало тело подростка с окровавленной головой, а рядом – разбитый телефон, добавил Шекшеев. По факту случившегося следователи организовали проверку. Отмечается, что семья мальчика и он сам характеризуются положительно.





Ольга Врадий старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования... В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Шекшеев сообщил, что из-за случившейся трагедии ближайший концерт "Непосед", который посвящен 30-летию со дня основания студии, вероятно, не состоится. "Мы должны были 12 апреля отмечать юбилей, но, видимо, все празднования будут отменены", – пояснил PR-директор коллектива.

Студию "Непоседы" Елена Пинджоян создала в1991 году. Свой творческий путь здесь начинали такие знаменитости, как солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, Влад Топалов, Сергей Лазарев, и многие другие.



"Не был депрессивным"

Погибший сын Елены Пинджоян также занимался в "Непоседах" и участвовал в их концертах. Незадолго до трагедии мальчику исполнилось 14 лет.

Свой день рождения он отметил сначала с коллективом, а в выходные должен был отпраздновать его с друзьями-скейтерами в парке, объяснил Шекшеев. По словам PR-директора студии, мальчик начал увлекаться самокатным спортом, скейтбордом, сноубордом несколько лет назад, любил трюки и вообще был "рисковым парнем".

Шекшеев подчеркнул, что версия СМИ о возможном самоубийстве подростка якобы из-за отобранного телефона "не выдерживает критики". Он рассказал, что в семье не было никаких конфликтов. По мнению Шекшеева, вероятно, мальчик просто "делал селфи или какой-то другой трюк".





Петро Шекшеев PR-директор студии "Непоседы" Думаю, просто такое трагическое стечение обстоятельств, потому что высота-то была небольшая. Так что это точно не самоубийство – предсмертных записок нет, с родителями ссор не возникало. И даже телефон, из-за которого якобы возник конфликт, лежал разбитый около... Так что никто его у парня не забирал.

Вместе с тем PR-директор "Непосед" добавил, что погибший мальчик был жизнерадостным и открытым. "Вообще он не был депрессивным или замкнутым подростком. Это не про него", – сказал Шекшеев.

На сайте театра-студии также отмечается, что мальчик был душой коллектива, жизнерадостным и талантливым человеком. "Это огромная и невосполнимая утрата. Весь коллектив и выпускники театра-студии скорбят и выражают соболезнования Елене Михайловне", – говорится на сайте "Непосед".

Сама Елена Пинджоян в Instagram написала о своем сыне: "Несчастный случай вознес его на небеса. Царствия небесного". Она также попросила помолиться за погибшего подростка.

