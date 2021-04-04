Сын худрука студии "Непоседы" погиб в Подмосковье

Фото: instagram.com/elenapindzhoyan

В Подмосковье погиб сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилл, 14-летний подросток выпал из окна третьего этажа, рассказал PR-директор Петро Шекшеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что тело подростка было обнаружено около полуночи рядом с домом.

"В районе 11 вечера обнаружили, что Кирилл погиб. Никакого конфликта, о котором почему-то пишут СМИ, не было. <...> Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши", – заявил Шекшеев.

Он отметил, что в связи с трагедией может быть отменен концерт, посвященный 30-летию со дня основания студии.

"У "Непосед" должен быть через неделю уже концерт 12 апреля, посвященный 30-летию, но мы пока не знаем, скорее всего, мы отменим это празднество", – пояснил Шекшеев.

Студия "Непоседы" была основана Еленой Пинджоян в 1991 году. Она является ее бессменным художественным руководителем. В коллективе начинали свой творческий путь Сергей Лазарев, Влад Топалов, Настя Задорожная, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Лена Катина и Юлия Волкова, а также многие другие.