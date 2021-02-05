Соседи рассказали о последних словах парня, упавшего в Воронеже на коляску

В Воронеже парень выпал из окна многоэтажки на коляску с грудным ребенком. Молодой человек погиб на месте, а младенец скончался в машине скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.



Двойная трагедия

Трагедия в воронежском микрорайоне Шилово произошла вечером 4 февраля. Жительница одного из домов, расположенных по улице Острогожской, вышла погулять вместе со своим грудным сыном в коляске. По разным данным, ребенку было 5–6 месяцев. В момент, когда женщина проходила возле дома, из окна многоэтажки выпал молодой человек.

"Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Воронежской области.

В областной прокуратуре рассказали о личности молодого человека, выпавшего из окна. Выяснилось, что парень был студентом местного колледжа.





из сообщения прокуратуры Воронежской области Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств трагедии были назначены судебные экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также допрашиваются свидетели.

Прокуратура области тоже взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. В ведомстве добавили, что причины падения молодого человека пока еще устанавливаются.



Фото: телеграм-канал Mash

"Не корите себя очень сильно"

По словам соседей, в семье погибшего младенца остался еще один ребенок – пятилетний мальчик. А на Острогожскую мама вместе с сыновьями приехала, чтобы навестить своих родителей. В день трагедии женщина решила прогуляться с детьми. Однако старший ребенок якобы не захотел идти на улицу, поэтому остался с бабушкой.

Вместе с тем очевидцы рассказали, что молодой человек, который упал на коляску, жил на 9-м этаже и был тихим. Время от времени его видели с девушкой. В день происшествия парень вел себя неадекватно, утверждают соседи. Высунувшись в окно в районе 15:00, он, предположительно, кричал: "Забери мое сердце, забери мою душу", а в 17:00 уже произошла трагедия, передает РИА "Воронеж".

Записи с камер видеонаблюдения и фото с места происшествия облетели интернет. В одной из групп жителей Воронежа в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация о том, что отец погибшего мальчика обратился к администратору с просьбой удалить все посты, касающиеся этой темы. Сообщается, что мужчина работает дальнобойщиком, а в момент трагедии был в рейсе. Также в публикации говорится, что мать ребенка "на пределе".

Дядя погибшего мальчика в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что семье сейчас тяжело, все переживают горе.

В связи с произошедшей трагедией свои соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заявил, что потрясен случившимся, однако родителям погибшего ребенка сейчас гораздо сложнее.





Александр Гусев губернатор Воронежской области Очень прошу маму мальчика: пожалуйста, не корите себя очень сильно. Судя по обстоятельствам, у вас не было возможности предотвратить беду. Виновный в ней человек тоже погиб. И это тоже горе для его родственников. Приношу всем свои соболезнования.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также назвал случившееся роковым стечением обстоятельств. Он добавил, что всей душой соболезнует семьям, потерявшим родных людей.