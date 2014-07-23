Клубная жизнь Москвы: кто и зачем танцует Go-Go

Лидия Сушкова. Фото: из личного архива

Танцовщица Go-Go - профессия необычная. Девушек, которые ее выбирают, одни осуждают, другие стремятся им подражать.

Против обычно выступают ярые моралисты, которые считают, что благовоспитанная барышня не должна танцевать по ночам в откровенных костюмах перед толпой незнакомых людей. "За" высказываются коллеги по танцевальному цеху и любители яркой и ритмичной ночной жизни.

С развитием клубной индустрии в Москве в полку танцовщиц Go-Go прибыло. Занять место в клубном "стакане", на сцене или стойке бара стремятся девушки, которым от 18 и далеко за 30 лет. Сегодня девушки "гоу" не просто разогревают публику, заставляя ее двигаться в такт музыке. Они стали неотъемлемым атрибутом и украшением клубов.



Корреспондент M24.ru пообщалась с танцовщицами Go-Go и узнала, как попасть в лучшие клубы Москвы, что надеть на кастинг, а также зачем отращивать длинные волосы и носить в сумочке газовый баллончик.

Анна Миллер. Фото: из личного архива

АННА МИЛЛЕР. В БУДНИ – ОФИСНЫЙ КЛЕРК, В ВЫХОДНЫЕ – КЛУБНАЯ ЗВЕЗДА

АННА МИЛЛЕР. В БУДНИ – ОФИСНЫЙ КЛЕРК, В ВЫХОДНЫЕ – КЛУБНАЯ ЗВЕЗДА

Go-Go как хобби

Танцами я начала заниматься в 2006 году, посещала различные школы. Тогда еще не было направления Go-Go. Но постепенно и этот вид танца начал развиваться.

Для меня это творчество, хобби. Задачи заработать деньги я не ставила, просто сам процесс доставлял удовольствие. Когда начинала танцевать, училась на первом курсе, потом совмещала клубные танцы с основной работой – я рекрутер. Go-Go посвящаю вечер пятницы и субботы. На работе не знают, что я танцую. Днем с понедельника по пятницу я офисный сотрудник, к которому приходят менеджеры крупных компаний. Если коллеги и клиенты узнают, чем я занимаюсь, наверное, это не лучшим образом скажется на моем профессиональном образе. Всему виной мнение, что девушка, работающая в клубе, не отличается высоким интеллектом.

Анна Миллер. Фото: из личного архива

Go-Go граничит с проституцией - стереотип

Go-Go пользуется все большей популярностью. Туда стремятся попасть так же, как прежде – в модельный бизнес. В Москве открылось много школ Go-Go, где учатся не только для профессионального занятия танцами, но и для того, чтобы просто потанцевать в клубе с друзьями.

Раньше думали, что Go-Go граничит с проституцией. С развитием клубных танцев эти стереотипы постепенно рушатся.

Место дислокации

Я работала в клубах "Лондон", Republic, бар Shishas. Сейчас в основном езжу на гастроли. Только что вернулась из Китая.

Цена вопроса

В последние два – три года работать стало тяжелее, потому что появилось очень много девочек Go-Go. Раньше менеджеры сами звонили и умоляли приехать поработать. Ставка была 9 000 за вечер с тремя - четырьмя выходами по 10-15 минут. Сейчас ставки падают из-за большой конкуренции и составляют 6 000 - 7 000. Девочки готовы работать за небольшие деньги.

Анна Миллер. Фото: из личного архива

Ночь на 15-сантиметровых шпильках – это не шутки

Для меня самым сложным в Go-Go были кастинги. Это совсем не та атмосфера, что на клубной сцене.

Минусы профессии – у танцовщиц постоянно болят ноги. Провести всю ночь на 15-сантиметровых каблуках – это не шутки.

В качестве положительных моментов могу назвать возможность самовыражения. Приятно делать то, что тебе нравится, и получать за это деньги. Еще один плюс – фигура, все мышцы в тонусе.

Профессиональная зависимость

Go-Go порождает сильную зависимость от сцены. Из "гоу" очень непросто уйти именно по этой причине, а не потому, что девушка не может найти другую работу. Просто тебе уже сложно обходиться без внимания.

Для начинающих Go-Go

Если девушка хочет заниматься клубными танцами, потому что ей это интересно, добро пожаловать в Go-Go. Если она делает ставку на заработок, то ей нужно быть очень пробивной и реально оценивать свои шансы, так как в Москве сейчас очень много красивых танцовщиц.

Лидия Сушкова. Фото: из личного архива

ЛИДИЯ СУШКОВА. ДЕВУШКИ GO-GO РАБОТАЮТ, КОГДА ВЫ ОТДЫХАЕТЕ

ЛИДИЯ СУШКОВА. ДЕВУШКИ GO-GO РАБОТАЮТ, КОГДА ВЫ ОТДЫХАЕТЕ

От менеджера ресторанного бизнеса до клубной танцовщицы

Раньше я участвовала в различных танцевальных соревнованиях, выступала с команде в подтанцовках у звезд: Лолита Милявская, хор Турецкого, Витас. Потом наша группа распалась, и я начала думать, чем заниматься дальше. Пошла учиться на ведущую программ, стилиста, работала по профессии – я менеджер ресторанного бизнеса.

Однажды друзья предложили танцевать Go-Go. И вот я пошла на кастинг. На тот момент мне было лет 18-19. Кастинг проходил в клубе PACHA – одном из лучших в Москве. Помню, был грандиозный отбор, собрались лучшие девушки со всей России, в жюри сидел Андрей Григорьев-Аполлонов из "Иванушек". В PACHA я проработала два года. Но там все стало совсем грустно: ставки уменьшили, контингент посетителей поменялся – начала приходить одна молодежь.

После PACHA работала в разных клубах Москвы. Пошла на кастинг в "Империю" (сейчас ее переименовали в "Бессонницу") – это второй по значимости клуб в столице. Там протанцевала год. В этом клубе все было построено на шоу-постановках. Постоянно организовывали репетиции.

Сейчас танцую в ресторане "Облака" на Кутузовском проспекте.

Лидия Сушкова. Фото: из личного архива

Кто одевает танцовщиц Go-Go

В основном костюмы предоставляет клуб. Но у каждой девушки должна быть своя база на случай гастролей. В гардеробе у танцовщицы обязательны комплекты белого и черного белья со стразами. Под них можно подобрать любой аксессуар, надеть чулочки и корсет.

Как танцовщицы Go-Go ищут работу

К постоянке быстро привыкаешь. Когда ты резидент одного клуба, тебе не нужно искать работу на пятницу и субботу. Если ты не резидент, то вакансии можно искать через друзей, знакомых девушек Go-Go. Некоторые девчонки звонят в клубы, узнают, ведется ли набор. И я так делала.

Кастинги в клубах обычно проводят в будние дни вечером. Но в крупных клубах свои составы девушек. Часто кастингов не бывает. Раз в полгода, разве что. Например, в "Раю" (сейчас он ICON) мне сразу сказали, что танцовщицы не нужны.

Травмы

Очень опасно для всех Go-Go танцевать на баре. Такое происходит, когда в клубах нет специальных тумб. При этом никто не думает, что сверху над баром для безопасности танцовщиц можно протянуть какую-нибудь цепочку или сделать выемку, чтобы удобно было держаться. Ведь бар скользкий, бармен постоянно разливает напитки, а посетители часто неадекватны, хватают за ноги. Некоторые девочки даже падают.

Лидия Сушкова. Фото: из личного архива

Безопасность

В престижных клубах за безопасность танцовщицы отвечают охранники. Они ведут тебя на тумбу, после снимают с нее и сопровождают обратно. Потому что через толпу пробраться сложно, мужчины пристают. В клубах ниже уровнем охранника не предоставляют, приходится идти самой. Но страшно только в первое время, потом некоторые девчонки даже пинка мужчинам дают, чтобы отстали.

С клиентами нам общаться запрещают. И я считаю, что это правильно, так как сейчас много слухов о том, что танцовщица - доступная девушка. Некоторые путают танцовщицу с барышней легкого поведения. Но наши девчонки примерные, у некоторых есть молодые люди, семьи, дети.

В редких случаях можно дать телефон поклоннику, и то, если он тебе очень понравился.

Ночной клубный забег

Если хочешь больше заработать, то танцевать нужно не только в одном клубе. За ночь можно объехать два-три заведения. Получается, ты за ночь делаешь больше десяти выходов по 15 минут. Это серьезная нагрузка на ноги и позвоночник.

Лидия Сушкова. Фото: из личного архива

Для практики неплохо начинать танцевать в менее престижных клубах, названия которых у всех на слуху. В маленьких заведениях ставка за вечер (2-4 выхода) - от 2000 - 3000 рублей и выше. Сейчас ставку понизили. Девчонки-старички злятся, так как очень много приезжих, которые готовы танцевать чуть ли не за 1000 рублей. В престижных клубах ставка – от 4 000 - 5 000 до 7 000 - 8 000. За ночь выходов может быть от пяти и больше.

Продолжительность выступления - 15 минут.

Часто девочкам в одном и том же клубе платят разную зарплату. Все зависит от уровня танцовщицы. Что касается дружбы между танцовщицами Go-Go, то ее нет, на первом месте работа.

Нет у танцовщиц Go-Go и отдыха в положенные праздники: Новый год, 8 Марта. В эти дни работа оплачивается по двойным расценкам, поэтому танцовщицы предпочитают поехать в клуб, нежели провести время с родными и друзьями.

Каких танцовщиц берут в Go-Go

Обязательное условие для девушки Go-Go – умение отлично танцевать, чувствовать ритм и музыку. Некоторые даже учатся в специальных школах клубного танца, где им выдают сертификат. Но в клубах на это обычно не смотрят.

У девушки должны быть индивидуальность и хорошая внешность. Чаще всего в клубах хотят видеть танцовщиц с длинными хорошо уложенными волосами. Поэтому обладательницы коротких либо пользуются накладными волосами на заколочках, либо наращивают. Еще одно условие – загар, хороший макияж и много блесток.

Возраст танцовщицы значения не имеет. Как показывает практика, танцуют от мала до велика. В Go-Go работают танцовщицы до 35 лет.

Ищите новые движения

Нужно постоянно заниматься, танцевать, искать новые движения, шить красивые костюмы.

Ника Крутилкина. Фото: Из личного архива

НИКА КРУТИЛКИНА. КАК УБЕДИТЬ РОДИТЕЛЕЙ, ЧТО GО-GО – ЭТО ЗДОРОВО

НИКА КРУТИЛКИНА. КАК УБЕДИТЬ РОДИТЕЛЕЙ, ЧТО GО-GО – ЭТО ЗДОРОВО

"В Go-Go оказалась случайно"

Я с самого детства занималась профессиональными танцами, закончила Школу искусств, перешла в колледж культуры по хореографическому направлению. А в Go-Go пришла случайно. В то время жила в Саратове и помогала одной из организаций подбирать танцоров для выступлений. В 2010-2011 годах меня попросили найти танцовщиц Go-Go. Набралось всего три из нужных четырех девушек. Меня уговорили выйти в качестве недостающей.

Выступление мое было чистой импровизацией, так обычно и происходит в Go-Go. Я даже не понимала, как нужно танцевать. Но девочки успокоили, сказали, что у меня есть база: классика, гибкость, пластика. В Go-Go можно делать все, что хочется, это замечательная возможность показать музыку такой, как ты ее слышишь. База в "гоу" – это все, что ты можешь взять из всех стилей. Например, в моем танце - бальная хореография, латино.

Танцовщицы подстраиваются под формат клуба

Сейчас в столичных клубах большинство Go-Go - не танцовщицы, а атрибут клуба: они красивые, в блестках, замечательных костюмах. Эти девушки просто стоят, практически не двигаясь под музыку.

То, как девушка преподносит себя, во многом зависит от формата заведения. У массы столичных клубов уже есть типаж, который им нужен. И на кастингах они ищут девушек, которые подойдут под этот типаж. Поэтому, если танцовщица хочет попасть в определенное заведение, ей нужно понять, что хочет клуб, и стремиться к этому образу.

В Go-Go берут с 18 лет. Хотя я начинала с 17 лет.

Ника Крутилкина. Фото: из личного архива

Когда родители против

Сейчас родители к моему выбору относятся замечательно, так же, как и молодой человек. Но когда я училась в колледже, однокурсницы, которые начали завидовать тому, что из серой мышки я превратилась в успешную и независимую девушку, распустили слух, что я танцую стриптиз. Директор позвонил моим родителям. Но дома я объяснила им ситуацию, родители приехали ко мне в клуб, посмотрели видеоотчет и поняли, чем я живу. А я жила театром: каждые выходные – новый образ, новый костюм, хореография.

От заката до рассвета

Самое сложное - переехать в Москву, нужно было за короткий срок искать работу. Непросто пробиться даже в самое маленькое заведение, если у тебя нет знакомств. Приходилось ходить на танцевальные батлы, чтобы показать себя.

Я работала каждые выходные по разным точкам. В дневное время – либо хостес, либо официанткой.

Ночь в Go-Go разграничивается на несколько частей: с 22.00 до 00.00 – лайтовое время, когда открытых точек мало и они мало оплачиваются, с 00.00 до 02.00 – работа на основной точке, где всегда требуется "гоу" (оплата достойная), с 02.00 до 04.00 – кто-то где-то требуются, 04.00 до 06.00 – afterparty.

Заработок на постоянной основе обычно составляет около 50 000 в месяц. Это вне зависимости от чаевых. Если ты работаешь по точкам, то все зависит только от тебя.

Елена Боковая. Фото: из личного архива

ЕЛЕНА БОКОВАЯ. КАК ТАНЦОВЩИЦЕ GО-GО НАЙТИ РАБОТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЕЛЕНА БОКОВАЯ. КАК ТАНЦОВЩИЦЕ GО-GО НАЙТИ РАБОТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

"Благодаря танцам Go-Go я купила машину"

Я учусь на пятом курсе в университете РГУТИС, работаю мастером по маникюру и педикюру. Почему пошла в Go-Go? Однажды заглянула в клуб, увидела, как танцуют девочки "гоу", и подумала: "Круто! Танцуешь - и еще деньги за это получаешь".



Поначалу отец был против того, чем я занимаюсь. Но его мнение поменялось после того, как он увидел фотоотчеты о номерах, где я в хороших костюмах. Окончательно он убедился в том, что все хорошо, когда на заработанные деньги я смогла купить машину.

Елена Боковая. Фото: из личного архива

Ищу работу в интернете

На кастинги сейчас практически не хожу, так как все равно берут "своих". В основном работу Go-Go ищу в интернете. Скидываешь свои фотографии, параметры - и, если подходишь, тебя берут.

Этот бизнес очень рентабелен. У танцовщиц Go-Go есть ставка, за дополнительные выходы доплачивают. Только вот конкуренция бешеная, девочки одна краше другой.

Минусы профессии

Для меня самым сложным был вопрос перемещения по городу. Когда не было машины, чтобы добраться из клуба домой, приходилось ждать электричку или метро, которые начинали ходить только по утрам. Бывало, что и пешком домой ходила. Но сейчас, с появлением личного транспорта, эти проблемы отпали.

Плюсов у профессии много: постоянно поддерживаешь себя в хорошей физической форме, выглядишь на "5+", друзья тобой восхищаются, заработок хороший. Эта работа придала мне уверенности в себе, помогла завязать новые знакомства.

Елена Боковая. Фото: из личного архива

Страз много не бывает

Девушкам, которые только начинают свой путь в Go-Go, я бы пожелала удостовериться в благонадежности клуба и его арт-директора, чтобы тебя не кинули. Можно разузнать все подробно у девочек, которые там давно работают. Да, и еще, ради безопасности всегда носить с собой газовый баллончик, мало ли что.

И, конечно же, важные условия: вести себя прилично, не злоупотреблять алкогольными напитками. Ухаживайте за собой – выглядеть нужно отлично; не забывайте про стразы – их должно быть много.

Регина Валиева. Фото: из личного архива

РЕГИНА ВАЛИЕВА. ПАРНЯМ GО-GО РАБОТАТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ДЕВУШКАМ

РЕГИНА ВАЛИЕВА. ПАРНЯМ GО-GО РАБОТАТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ДЕВУШКАМ

"Сшили с подругой костюмы и пошли в клуб"

По профессии я юрист, и Go-Go для меня – это просто занятие, доставляющее удовольствие. В прошлом я, как и многие девочки, с восхищением наблюдала за грациозными движениями танцовщиц в клубе. Захотелось стать такими, как они. Я люблю танцевать, во мне много энергии, которую готова дарить окружающим.

В Go-Go попала из шоу-балета. Наш хореограф сотрудничал с клубом и предложил наши с подругой кандидатуры в качестве стажерок. Вскоре нам с Катей захотелось выступать самостоятельно. Мы придумали танец, сшили костюмы и пришли в клуб, расположенный поблизости от дома. Наша презентация понравилась арт-директору и руководству. Так мы стали резидентами. Было это в 2008 году.

Раньше в клуб было проще устроиться из-за небольшой конкуренции.

После мы с Катей начали тренироваться у известного хореографа Спартака, осваивая все нюансы работы на сцене. В клубе, где мы тренировались, шел отбор танцовщиц Go-Go, который мы прошли.

Регина Валиева. Фото: из личного архива

Место работы

Я выступаю в разных клубах Москвы и Московской области: Le Rouge, ресторан O'Jules на Тверской, "Эра", "Опера", "Романов бар", "Айвенго", ICON.

Кто ставит номера

Все зависит от клуба. При наличии шоу-программы и хореографа-постановщика задача танцовщиц - максимально выложиться на репетиции и отлично выступить на публике. В клубах без шоу-программы мы с напарницей показываем связки, которые придумываем сами.

Танцовщица Go-Go – рукодельница

Некоторые костюмы шью сама, некоторые обшиваю стразами и аппликациями, выполненными по своим эскизам.

У меня много своих костюмов. Руководство клуба может озвучить тематику вечеринки, а образ для выступления я готовлю сама. В некоторых клубах есть стилисты, которые творят удивительные вещи с волосами. Есть и клубы, у которых подобран арсенал своих костюмов.

Регина Валиева. Фото: из личного архива

Мальчики против девочек

Мальчикам Go-Go работать проще, их не так много, как девочек-танцовщиц.

Что дала работа в Go-Go

Работа в Go-Go дает много, если у тебя творческий подход к профессии. Мне начали поступать предложения по работе в модельном бизнесе, рекламе.

От чего зависит заработок танцовщицы

Прежде всего от внешнего вида и от умения держаться на сцене. Очень важно соответствовать клубу, подходить под его формату. Ты можешь быть очень гибкой и грациозной, а формат клуба подразумевает энергетику, и, значит, ты будешь "не ко двору" в этом заведении.

В Go-Go берут спортивных

Девочки, которые хотят выступать на сцене, должны быть не только ухоженными, но и физически выносливыми. Старайтесь показать себя на кастинге. Он дает возможность проявить себя, но всего за три минуты.

Да, и не нужно работать за копейки. Уважайте себя и свой труд.

АЛЕКСАНДРА ЛОВЧИНОВСКАЯ. КЛУБНЫЙ БИЗНЕС НЕСТАБИЛЬНЫЙ

АЛЕКСАНДРА ЛОВЧИНОВСКАЯ. КЛУБНЫЙ БИЗНЕС НЕСТАБИЛЬНЫЙ





Александра Ловчиновская. Фото: из личного архива

Старт

Для меня сфера Go-Go привлекательна тем, что можно совмещать учебу (я учусть на арт-менеджера) и работу. Танцами я занимаюсь с малых лет – это мое.

Первый мой кастинг в Москве проходил в условиях, мягко говоря, не подходящих для танцев "гоу". Мы танцевали на полу, а не на сцене или тумбе, при дневном свете, да еще и без музыкального сопровождения.

Что касается критериев отбора танцовщиц, то все зависит от концепции заведения и персональных взглядов арт-директоров. Одни ищут девочек модельной внешности, которым даже двигаться не надо, другие – девочек-зажигалок, способных заводить публику своим танцем.

Александра Ловчиновская. Фото: из личного архива

Послужной список

Я выступала в большинстве столичных клубов: London, Lookin Rooms, Pacha Moscow , Жара, Chapaev , UP&DOWN, Stadium live. Попадала туда всегда по-разному: иногда проходила кастинг, иногда это было по знакомству. Бывало, что заказчики сами находили меня через социальные сети.

Про стабильность

Клубный бизнес нестабильный. И ты не можешь уверенно смотреть в завтра, так как не знаешь наверняка, будет ли работа. Поэтому работу "гоу" нельзя выделять как основной вид заработка.

Про опасность

Работа по ночам в развлекательных заведениях всегда сопряжена с риском. Опасно находиться в местах, где количество нетрезвых молодых людей значительно превышает число трезвых.

Финансовая сторона

Начинающим Go-Go все финансовые вопросы лучше оговаривать заранее, чтобы не возникло конфликтных ситуаций. Не бойтесь проявлять себя, ходите на кастинги и не верьте в россказни о том, что все танцовщицы "гоу" вступают в интимную связь с арт-директорами – это бред.

Алла Панасенко