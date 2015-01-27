Почти 300 человек эвакуированы из московской больницы из-за пожара

Фото: M24.ru

Во вторник, 27 января, из московской больницы на улице Семашко эвакуированы почти 300 человек.

По предварительной информации, в палате на втором этаже загорелась мебель, сообщили M24.ru в ГУ МЧС по Москве.

Среди эвакуированных – врачи и пациенты. Всего было эвакуировано 195 больных и 61 человек персонала, а также 30 рабочих, проводивших ремонт на третьем этаже. Людей перевели в другой корпус.

Добавим, что возгорание произошло в шестиэтажном хирургическом корпусе. В результате пожара никто не пострадал.

Возгорание ликвидировано.