Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном цеху

Пожар произошел в цехе, расположенном в подмосковном городе Электросталь. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Возгорание на площади 150 кв. метров произошло в одном из цехов предприятия "Спецхимстальмонтаж" в подмосковном городе Электросталь. Четыре человека погибли", - отметил источник.

Сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, Промышленный проезд, дом 9 поступило в 11 часов. Уже в 11.13 спасателям удалось справиться с огнем, а в 11.33 были ликвидированы последствия возгорания.

Ранее спасатели потушили пожар на Рублевском шоссе. Около торгового центра сгорели шесть маршрутных такси.

В МЧС пояснили, что машины были пустыми, их готовили под списание, поэтому обошлось без пострадавших. В настоящий момент выясняют причины пожара.