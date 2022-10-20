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Юрист оценила перспективы задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края

"Политический окрас". За что в Италии задержали сына губернатора Красноярского края

В США предъявили обвинения пяти россиянам и двум гражданам Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. Одним из фигурантов дела оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. 17 октября его задержали в Италии. Он ожидает экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы. Рассказываем подробности.

Обвинили в контрабанде

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

Помимо Артема Усса, американские власти предъявили обвинение Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. Кроме того, двум нефтяным трейдерам из Венесуэлы. По мнению американских властей, фигуранты дела якобы замешаны в схеме "по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти".

В частности, упоминается государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA.

Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.
из обвинительного заключения

Известно, что Юрий Орехов был взят под стражу по запросу США в Германии. Вместе с тем в посольстве РФ в Риме уточнили, что Артема Усса задержали в Милане. Отмечается, что сотрудники российского Генконсульства уже успели провести с сыном красноярского губернатора две встречи.

"17 октября в аэропорту Мальпенса города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А. А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", – пояснили в дипмиссии.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что дело его сына имеет политическую подоплеку.

Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден.
Александр Усс
губернатор Красноярского края

Представитель МИД РФ в Красноярском крае Артем Захаров назвал неприемлемой и безосновательной возможную экстрадицию в США задержанных в Европе россиян. По его словам, принимаются все меры по обеспечению прав российских граждан. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала подогревающим интерес к себе со стороны американских властей россиянам отказаться от поездок в недружественные страны.

Стратегия защиты

Фото: depositphotos/andreyuu

В данной ситуации Россия довольно ограничена в инструментарии по защите своих граждан, задержанных в Италии и Германии по запросу США. Об этом Москве 24 рассказала юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Речи о запросе их экстрадиции в РФ не идет, поскольку российская сторона не считает, что задержанные совершили какое-либо преступление, пояснила она. Соответствующая процедура означала бы, что России пришлось бы предъявить им обвинение и судить в случае выдачи на родину, говорит Ярмуш.

Стороне защиты необходимо убедить европейские суды, что рассматриваемые дела имеют политическую подоплеку, а обвинения надуманные. Если это удастся добиться, то США могут отказать в экстрадиции, их могут просто отпустить.
Мария Ярмуш
юрист, специалист по международному праву

Стратегия защиты должна заключаться в затягивании этого дела, считает Ярмуш. "На экстрадицию в США может уйти до полугода. Сперва будет суд первой инстанции, потом его решение можно обжаловать. Затянуть можно", – сказала юрист.

В случае экстрадиции в США задержанным россиянам, скорее всего, будет предложена сделка со следствием: признать вину по всем пунктам обвинения в обмен на смягчение приговора, прогнозирует Ярмуш.

В США уголовная машина работает таким образом, что все признают вину и во всем сознаются. Потому что это единственная возможность получить более-менее разумный срок. В таком случае они могут получить не 30 лет, а отделаться, например, пятилетним заключением.
Мария Ярмуш
юрист, специалист по международному праву

За последние годы европейские страны в конечном итоге удовлетворяли все запросы США на экстрадицию российских граждан, напомнила специалист. В качестве примера она привела дело россиянина Александра Винника. В августе 2022 года его экстрадировали из Греции в США. Американские власти обвиняют россиянина в незаконных операциях в сфере криптовалют.

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