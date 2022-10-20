Юрист оценила перспективы задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края

В США предъявили обвинения пяти россиянам и двум гражданам Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. Одним из фигурантов дела оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. 17 октября его задержали в Италии. Он ожидает экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы. Рассказываем подробности.



Обвинили в контрабанде

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

Помимо Артема Усса, американские власти предъявили обвинение Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. Кроме того, двум нефтяным трейдерам из Венесуэлы. По мнению американских властей, фигуранты дела якобы замешаны в схеме "по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти".

В частности, упоминается государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA.





из обвинительного заключения Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.

Известно, что Юрий Орехов был взят под стражу по запросу США в Германии. Вместе с тем в посольстве РФ в Риме уточнили, что Артема Усса задержали в Милане. Отмечается, что сотрудники российского Генконсульства уже успели провести с сыном красноярского губернатора две встречи.

"17 октября в аэропорту Мальпенса города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А. А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", – пояснили в дипмиссии.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что дело его сына имеет политическую подоплеку.





Александр Усс губернатор Красноярского края Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден.

Представитель МИД РФ в Красноярском крае Артем Захаров назвал неприемлемой и безосновательной возможную экстрадицию в США задержанных в Европе россиян. По его словам, принимаются все меры по обеспечению прав российских граждан. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала подогревающим интерес к себе со стороны американских властей россиянам отказаться от поездок в недружественные страны.



Стратегия защиты

В данной ситуации Россия довольно ограничена в инструментарии по защите своих граждан, задержанных в Италии и Германии по запросу США. Об этом Москве 24 рассказала юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Речи о запросе их экстрадиции в РФ не идет, поскольку российская сторона не считает, что задержанные совершили какое-либо преступление, пояснила она. Соответствующая процедура означала бы, что России пришлось бы предъявить им обвинение и судить в случае выдачи на родину, говорит Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист, специалист по международному праву Стороне защиты необходимо убедить европейские суды, что рассматриваемые дела имеют политическую подоплеку, а обвинения надуманные. Если это удастся добиться, то США могут отказать в экстрадиции, их могут просто отпустить.

Стратегия защиты должна заключаться в затягивании этого дела, считает Ярмуш. "На экстрадицию в США может уйти до полугода. Сперва будет суд первой инстанции, потом его решение можно обжаловать. Затянуть можно", – сказала юрист.

В случае экстрадиции в США задержанным россиянам, скорее всего, будет предложена сделка со следствием: признать вину по всем пунктам обвинения в обмен на смягчение приговора, прогнозирует Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист, специалист по международному праву В США уголовная машина работает таким образом, что все признают вину и во всем сознаются. Потому что это единственная возможность получить более-менее разумный срок. В таком случае они могут получить не 30 лет, а отделаться, например, пятилетним заключением.

За последние годы европейские страны в конечном итоге удовлетворяли все запросы США на экстрадицию российских граждан, напомнила специалист. В качестве примера она привела дело россиянина Александра Винника. В августе 2022 года его экстрадировали из Греции в США. Американские власти обвиняют россиянина в незаконных операциях в сфере криптовалют.

