Юрист оценила перспективы задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края

В США предъявили обвинения пяти россиянам и двум гражданам Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. Одним из фигурантов дела оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. 17 октября его задержали в Италии. Он ожидает экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы. Рассказываем подробности.
Обвинили в контрабанде
Помимо Артема Усса, американские власти предъявили обвинение Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. Кроме того, двум нефтяным трейдерам из Венесуэлы. По мнению американских властей, фигуранты дела якобы замешаны в схеме "по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти".
В частности, упоминается государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA.
Известно, что Юрий Орехов был взят под стражу по запросу США в Германии. Вместе с тем в посольстве РФ в Риме уточнили, что Артема Усса задержали в Милане. Отмечается, что сотрудники российского Генконсульства уже успели провести с сыном красноярского губернатора две встречи.
"17 октября в аэропорту Мальпенса города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А. А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", – пояснили в дипмиссии.
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что дело его сына имеет политическую подоплеку.
Представитель МИД РФ в Красноярском крае Артем Захаров назвал неприемлемой и безосновательной возможную экстрадицию в США задержанных в Европе россиян. По его словам, принимаются все меры по обеспечению прав российских граждан. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала подогревающим интерес к себе со стороны американских властей россиянам отказаться от поездок в недружественные страны.
Стратегия защиты
В данной ситуации Россия довольно ограничена в инструментарии по защите своих граждан, задержанных в Италии и Германии по запросу США. Об этом Москве 24 рассказала юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Речи о запросе их экстрадиции в РФ не идет, поскольку российская сторона не считает, что задержанные совершили какое-либо преступление, пояснила она. Соответствующая процедура означала бы, что России пришлось бы предъявить им обвинение и судить в случае выдачи на родину, говорит Ярмуш.
Стратегия защиты должна заключаться в затягивании этого дела, считает Ярмуш. "На экстрадицию в США может уйти до полугода. Сперва будет суд первой инстанции, потом его решение можно обжаловать. Затянуть можно", – сказала юрист.
В случае экстрадиции в США задержанным россиянам, скорее всего, будет предложена сделка со следствием: признать вину по всем пунктам обвинения в обмен на смягчение приговора, прогнозирует Ярмуш.
За последние годы европейские страны в конечном итоге удовлетворяли все запросы США на экстрадицию российских граждан, напомнила специалист. В качестве примера она привела дело россиянина Александра Винника. В августе 2022 года его экстрадировали из Греции в США. Американские власти обвиняют россиянина в незаконных операциях в сфере криптовалют.