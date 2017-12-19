Обратный отсчет: в России началась президентская кампания

Президентская кампания официально открыта, объявили в Центризбиркоме. Свыше двадцати человек заявили о желании претендовать на высший руководящий пост страны. Чтобы получить это право, придется потрудиться. Как пройдут выборы в марте 2018 года и кто может в них поучаствовать – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

К старту готовы

Председатель ЦИК России Элла Памфилова запустила обратный отсчет времени до президентских выборов 18 декабря – ровно за 90 дней до голосования. Официально кампания началась в тот же день после публикации соответствующего постановления на сайте "Российской газеты".

Центризбирком полностью готов к проведению кампании, заявили в ведомстве. Уже заготовлено и необходимое для проведения выборов оборудование, в том числе комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения. "Проникнуть в КОИБ можно только с помощью топора", – констатировала Элла Памфилова. Всего во время выборов будет использовано около 14 тысяч подобных машин, а также комплексов электронного голосования.

ЦИК получила из федерального бюджета на проведение кампании 17,697 миллиарда рублей, из них 98,7% средств будет направлено нижестоящим избирательным комиссиям. Московскому избиркому, например, отведено более 575 миллионов рублей.

Сотрудники избирательных комиссий готовились к выборам с учетом изменений избирательного законодательства, которые были одобрены главой государства в июне этого года. В частности, законодатели отменили открепительные удостоверения: теперь россияне смогут проголосовать там, где будут находиться в день выборов вне зависимости от места регистрации. О желании прикрепиться к другому участку нужно заявить не позднее чем за пять дней до голосования. С заявлением можно обратиться в территориальный избирком, многофункциональный центр, на портал госуслуг, а также в участковую избирательную комиссию.

Помимо отмены открепительных, на президентских выборах впервые используют видеокамеры в помещениях для подсчета результатов голосования. Поправки к закону также позволили перенести голосование на 18 марта. Ранее выборы можно было перенести со второго воскресенья марта на первое, однако этому мешали праздничные выходные в честь Международного женского дня.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Четкий отбор

Двадцать три человека уже заявили о желании участвовать в выборах главы государства, рассказала глава ЦИК. Четыре парламентские партии – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" – могут выдвинуть кандидата без сбора подписей граждан. Представителям других политических движений (а всего имеют право участвовать в выборах более 65 партий) необходимо сдать в избирательную комиссию 100 тысяч подписей. Для самовыдвиженцев установлен более высокий порог – 300 тысяч.

К претенденту на высший руководящий пост страны предъявляется ряд требований. Он не может: 1) быть моложе 35 лет; 2) постоянно проживать в РФ менее десяти лет; 3) иметь иностранное гражданство или другой документ, разрешающий постоянно проживать за рубежом; 4) считаться недееспособным; 5) иметь непогашенную судимость за определенные преступления, в том числе особо тяжкие и экстремистской направленности.

У кандидатов от партий на выдвижение есть 25 дней, у самовыдвиженцев – на пять меньше. Политические движения должны уведомить комиссию о проведении съездов, так же как и группы избирателей о собраниях в поддержку самовыдвиженцев.

Все претенденты на участие в выборах должны лично прийти в избирком. У комиссии, в свою очередь, есть пять дней на проверку поданных документов. В частности, Центризбирком проводит регистрацию уполномоченного по финансовым вопросам кандидата и выдает разрешение на открытие избирательного счета. Уже после этого изготавливаются подписные листы и начинается сбор подписей.

Фото:ТАСС/Новодережкин Антон

Кандидат №1

Кандидаты от политических партий должны подать документы в ЦИК до 12 января, самовыдвиженцы – до 7-го. В таком качестве баллотироваться на следующий срок решил президент Владимир Путин, о чем он заявил на большой пресс-конференции. Подробнее о ее итогах читайте в нашем материале.



Владимир Путин, президент РФ Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране – в партии, в общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан.

В "Единой России" еще в ходе эфира подтвердили готовность поддержать Владимира Путина. Лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял об этом еще до того, как президент объявил об участии в выборах. "Безусловно и недвусмысленно наша партия и я лично как председатель партии будем его всячески поддерживать", – заверил он.

Владимира Путина начали спрашивать о его планах на президентскую кампанию еще год назад. Он неизменно отвечал, что озвучит их, когда настанет нужный момент. Время пришло 6 декабря в ходе его встречи с работниками завода ГАЗ.

Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", обнародованным 15 декабря, за Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян. Для сравнения: бессменного лидера либерал-демократов Владимира Жириновского поддерживают лишь 8% опрошенных.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Без сюрприза

В избирательные бюллетени, скорее всего, будут вписаны имена, знакомые россиянам не первое десятилетие. Одним из первых еще в феврале о президентских амбициях заявил Владимир Жириновский. Эти выборы станут для него шестыми. Официально ЛДПР объявили о кандидате 21 ноября.

Дебаты с участием Жириновского ожидаются традиционно яркие и скандальные. Лидер либерал-демократов, например, уже обещал выселить чиновников из Кремля, если станет президентом. Партия также не теряет времени даром: реклама ЛДПР в сине-желтых цветах уже как минимум год встречается в общественном транспорте.

В отличие от либерал-демократов представители КПРФ до последнего сохраняли интригу. Там подчеркивали, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов – не единственный претендент на участие в выборах. В числе возможных кандидатов от главной Коммунистической партии России назывались, в частности, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Оба от подобных планов поспешно открестились. В начале ноября Геннадий Зюганов рассказал, что его кандидатуру поддержало большинство однопартийцев. Окончательное решение КПРФ озвучит на съезде 23 декабря.

Еще одно хорошо знакомое лицо этой кампании – основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который уже весной оглашал главные тезисы предвыборной программы. В частности, он пообещал в случае победы на выборах раздать людям под жилищную застройку по 30-60 соток земли. Помимо этого, Явлинский объявил сбор подписей за выход России из военных конфликтов, мотивируя свой призыв тем, что на эти цели тратится слишком много средств.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Подлить огня

Не новая фигура для российской политики, но новая для президентских выборов – уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, глава "Партии Роста" Борис Титов. "Я могу сказать, что как политик далек от совершенства... но у нас есть огромная сила – это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки", – заявил он. При этом Титов отметил, что считает действующего главу государства Владимира Путина гарантом стабильности.

Среди желающих поучаствовать в выборах нашлись и те, у кого опыта в большой политике пока нет. Анатолий Баташев, позиционирующий себя как эколог и писатель, ради них уволился с должности советника главы подмосковной Балашихи. Депутат городской Думы Екатеринбурга Евгений Боровик собрался на выборы в пику телеведущей Ксении Собчак, пообещав оттянуть у нее голоса.

Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах в октябре, хотя слухи об этом появились в прессе значительно раньше. Старожилы Жириновский и Зюганов раскритиковали телеведущую, припомнив ей и участие в реалити-шоу "Дом-2″, и высказывание о россиянах – "генетическом отребье". Шквал критики обрушился на Собчак и после ее первых политических заявлений об украинской принадлежности Крыма и необходимости захоронения тела Ленина.

Предвыборную программу журналистка пока не опубликовала: "Моя задача – сформировать ее со всеми. Это не программа Ксении Собчак, это программа с экспертным сообществом в каждой области". Несмотря на политику, телеведущая продолжает светскую жизнь. На днях она посетила гала-концерт проекта "Новая фабрика звезд", где выступила с собственной песней.

За новейшую историю реально вступить в президентскую гонку удавалось только двум женщинам – Ирине Хакамаде и Элле Памфиловой в 2004 и 2000 годах соответственно. Эту кампанию Памфилова курирует в качестве главы Центризбиркома. Появятся ли в избирательных бюллетенях женские имена, станет известно уже в следующем году.