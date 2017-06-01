Форма поиска по сайту

01 июня 2017, 17:47

Политика

Путин подписал изменения в закон о президентских выборах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в процесс организации выборов президента России, сообщается на сайте Кремля.

Документ закрепляет за гражданами право голосовать по месту пребывания на основании заявления, без получения открепительных удостоверений.

Кроме того, закон легализует видеотрансляции с избирательных участков как один из методов надзора за выборами. Он также упрощает заполнение подписных листов. Граждане имеют право больше не указывать какие-либо реквизиты в документе, например, не писать наименование субъекта РФ или населенного пункта, а также номера домов и квартир. Указать нужно только те сведения, которые помогут однозначно идентифицировать, где живет человек, в соответствии с особенностями места жительства.

Закон также актуализирует положения, касающиеся образования избирательных участков, формирования избирательных комиссий, выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, финансирования выборов. Изменения касаются также требований к помещению для голосования.

[Изменения в законодательство, отменяющие открепительные удостоверения на президентских выборах, Госдума приняла 24 мая. Через неделю закон также был одобрен Советом Федерации.

Отмена удостоверений упростит гражданам участие в выборах, поскольку больше не придется получать документы для голосования по месту регистрации.

Владимир Путин законы президентские выборы

