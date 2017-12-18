ЦИК запустил обратный отсчет времени до выборов президента

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Центральная избирательная комиссия РФ запустила обратный отсчет времени до выборов президента России, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, постановление Совета Федерации о назначении даты выборов президента вступило в силу 18 декабря.

Документ опубликовали в "Российской газете", а это значит, что в России официально стартует избирательная кампания к выборам главы государства.

Пока желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.

О своем решении баллотироваться также уже сообщили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

Ранее сообщалось, что после официального старта предвыборной кампании в комиссию начнут поступать деньги из бюджета. Они пойдут на организацию и проведение выборов. Всего на эти цели предполагается потратить более 14,5 миллиардов рублей.

Избирательная система России, в которую входит 880 тысяч членов избиркомов разного уровня, к выборам готова полностью.