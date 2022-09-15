Эксперт оценил возможность возврата Польше картин Пушкинского музея

В Минкультуры РФ ответили на требования властей Польши вернуть некоторые предметы искусства из Пушкинского музея. В ведомстве отметили, что не получали официальных запросов. Кроме того, подобные претензии решаются в особом порядке, добавили в министерстве. Выясняем, могут ли удовлетворить требования польской стороны.
Будут "интенсивно" добиваться
Министр культуры Польши Петр Глиньский заявил, что ведомство разработало заявки о возврате семи произведений искусств, вывезенных в СССР с территории страны во время Второй мировой войны. По его словам, они находятся в собрании Пушкинского музея.
В свою очередь, замглавы МИД Польши Петр Вавжик сообщил, что соответствующая нота была направлена в РФ. "12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству РФ с документацией на основании того, что было подготовлено Минкультуры", – уточнил он.
Вместе с тем Глиньский утверждает, что на территории РФ находятся и другие польские предметы искусства. По его словам, Варшава ранее направила в Россию 20 заявлений, которые касаются возврата более 10 тысяч объектов.
В Минкультуры РФ, комментируя заявления польской стороны, рассказали, что к ним не поступало официальных запросов по передаче семи произведений искусств. Последние оказались на территории СССР в рамках процедуры реституции. Поэтому решение об их возврате происходит в особом порядке, согласно российскому законодательству.
"Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацисткой Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны", – пояснили в ведомстве.
Очередная провокация?
Помимо федеральных законов, в мировом музейном сообществе существует негласное правило, по которому учреждения сейчас не рассматривают возможность возвращать культурные ценности. Об этом Москве 24 рассказал искусствовед Михаил Миндлин.
По словам Миндлина, не только войны становились причиной перемещения культурных ценностей.
"В силу ряда определенных социокультурных, геополитических и экономических причин произведения искусства веками перемещались в разные музеи, собрания и страны. В результате войн, в качестве контрибуции", – перечисляет эксперт.
По словам искусствоведа, РФ тоже есть, что предъявить другим странам. "И начнется круговорот произведений в мире. Не стоит этого допускать", – считает он.
Также Миндлин полагает, что заявление Польши выглядит как очередная претензия в адрес России в период тяжелой внешнеполитической ситуации.
Ранее схожее мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам реституционные претензии Польши во время антироссийских санкций безнравственны.
Также он отметил, что Россия не видит юридических оснований для обсуждения требований Польши.