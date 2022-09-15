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Москва 24

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Политика

15 сентября, 17:49

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Эксперт оценил возможность возврата Польше картин Пушкинского музея

"Бесконечные претензии": почему Польша требует картины из Пушкинского музея
политикакультура

В Минкультуры РФ ответили на требования властей Польши вернуть некоторые предметы искусства из Пушкинского музея. В ведомстве отметили, что не получали официальных запросов. Кроме того, подобные претензии решаются в особом порядке, добавили в министерстве. Выясняем, могут ли удовлетворить требования польской стороны.

Будут "интенсивно" добиваться

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Министр культуры Польши Петр Глиньский заявил, что ведомство разработало заявки о возврате семи произведений искусств, вывезенных в СССР с территории страны во время Второй мировой войны. По его словам, они находятся в собрании Пушкинского музея.

В свою очередь, замглавы МИД Польши Петр Вавжик сообщил, что соответствующая нота была направлена в РФ. "12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству РФ с документацией на основании того, что было подготовлено Минкультуры", – уточнил он.

Мы будем интенсивно добиваться возвращения того, что нам принадлежит, что является собственностью польского государства.
Петр Вавжик
замглавы МИД Польши

Вместе с тем Глиньский утверждает, что на территории РФ находятся и другие польские предметы искусства. По его словам, Варшава ранее направила в Россию 20 заявлений, которые касаются возврата более 10 тысяч объектов.

В Минкультуры РФ, комментируя заявления польской стороны, рассказали, что к ним не поступало официальных запросов по передаче семи произведений искусств. Последние оказались на территории СССР в рамках процедуры реституции. Поэтому решение об их возврате происходит в особом порядке, согласно российскому законодательству.

"Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацисткой Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны", – пояснили в ведомстве.

В международном праве под реституцией понимается способ материального возмещения ущерба за неправомерный международный акт. Проще говоря, возвращение или восстановление определенной вещи либо состояния.

Очередная провокация?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Помимо федеральных законов, в мировом музейном сообществе существует негласное правило, по которому учреждения сейчас не рассматривают возможность возвращать культурные ценности. Об этом Москве 24 рассказал искусствовед Михаил Миндлин.

Потому что все понимают, что ни к чему хорошему это не приведет. Это будет означать передел "мира", заключенного в прошлом веке. Стоит один раз пойти на возврат, и страны начнут предъявлять друг другу бесконечные претензии.
Михаил Миндлин
искусствовед

По словам Миндлина, не только войны становились причиной перемещения культурных ценностей.

"В силу ряда определенных социокультурных, геополитических и экономических причин произведения искусства веками перемещались в разные музеи, собрания и страны. В результате войн, в качестве контрибуции", – перечисляет эксперт.

И если копнуть глубже, то можно нарыть множество скелетов в шкафу. Может вполне оказаться, что и Польше эти произведения не принадлежали. Они хотят возврата, но будет ли это возвратом?
Михаил Миндлин
искусствовед

По словам искусствоведа, РФ тоже есть, что предъявить другим странам. "И начнется круговорот произведений в мире. Не стоит этого допускать", – считает он.

Также Миндлин полагает, что заявление Польши выглядит как очередная претензия в адрес России в период тяжелой внешнеполитической ситуации.

Ранее схожее мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам реституционные претензии Польши во время антироссийских санкций безнравственны.

В нынешних условиях беспрецедентных санкций в отношении Российской Федерации "отмены" российской культуры в Европе предъявление подобных претензий со стороны европейских государств считаю безнравственным.
Михаил Швыдкой
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

Также он отметил, что Россия не видит юридических оснований для обсуждения требований Польши.

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